Reporter - Rebellen in Myanmar

Er ist einer der Jüngsten in den Rebellengruppen, die sich seit dem Staatsstreich des Militärs in Myanmar 2021 aufgestellt haben. Vor allem sehr junge Menschen schließen sich dem bewaffneten Widerstand an. Sie haben ihre Schuluniformen und Studienplätze gegen Waffen eingetauscht und kämpfen nun im Dschungel gegen die Militärmachthaber. Im Kern sind es pro-demokratische Kräfte, sie schrecken aber auch nicht vor brutalen Guerillataktiken zurück. Dennis und Patrick Weinert berichten aus den umkämpften Rebellengebieten und treffen Kämpfer in einer geheimen Basis des Widerstands.