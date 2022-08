Reporter - Klimawandel: Europas erste Hitzebeauftragte

Eine mögliche Lösung für die Hitzeproblematik stammt aus der Antike: Unter Athen verläuft der Hadrians-Aquädukt, ein unterirdischer Tunnel von fast 20 Kilometern Länge, der unter dem römischen Kaiser Hadrian erbaut wurde. Das Wasser in diesem Tunnel soll in Zukunft Parks an der Oberfläche bewässern - ein riesiger grüner Korridor mitten durch die Stadt könnte so für Kühlung sorgen. Aber auch um unmittelbare Nothilfe für all jene, die schon jetzt gesundheitlich unter der Hitze leiden, muss sich Eleni Myrivili kümmern. Gleichzeitig nehmen noch zu viele Menschen in Athen, findet sie, die Hitze und den Klimawandel als vermeintlich unabwendbares Schicksal hin. Wie kann Eleni Myrivili umsteuern? Eine Reportage von Gunnar Köhne.