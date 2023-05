Reporter - Indische Pfarrer in Deutschland

Pfarrer Shitjo kommt aus einer katholischen Gemeinde in Kerala in Südindien und muss jetzt in der Pfalz in Süddeutschland zurechtkommen. Er wurde von seinem Bischof nach Deutschland geschickt, als Nothilfe gegen den Priester-Mangel. Die deutschen Kirchen verlieren massenhaft Mitglieder und finden auch immer seltener Nachwuchsseelsorger. Nach einem Online-Deutschkurs in Indien landet Shitjo in seiner neuen Gemeinde im Bistum Trier und wird gleich gefordert: er muss Predigten halten, Seelsorger für die Menschen sein, Kinder zur Erstkommunion führen. Und dann sind da noch die typisch deutschen Gebräuche wie Mülltrennung und deftiges Essen. Eine Reportage von Almut Röhrl.