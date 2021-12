Rekordschäden durch Flut und Hagel

Seit gut einem halben Jahrhundert führt die deutsche Versicherungswirtschaft akribisch Buch über Schäden, die durch Naturkatastrophen ausgelöst wurden. So manch milliardenschwerer Gesamtschaden musste in dieser Zeit beglichen werden. Aber in den vergangenen zwölf Monaten wurde ein neuer Rekord aufgestellt - durch die Flut im Juli und den Hagelschlag im Frühsommer.

"Noch nie haben Naturgefahren in Deutschland so hohe Schäden verursacht wie im zu Ende gehenden Jahr", teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit. Insgesamt summieren sich die versicherten Schäden demnach auf rund 12,5 Milliarden Euro.

Damit sei 2021 "das teuerste Naturgefahrenjahr seit Beginn der Statistik Anfang der 1970er-Jahre", so GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Neun Milliarden Euro entfallen auf Schäden an Wohngebäuden, Hausrat und Betrieben durch Überschwemmung und Starkregen sowie zwei Milliarden Euro auf Sturm- und Hagelschäden. Die restlichen 1,5 Milliarden Euro sind nach GDV-Angaben auf Naturgefahrenschäden an Kraftfahrzeugen zurückzuführen.

31 Jahre alter Rekord übertroffen

Insgesamt übertreffen die aktuellen Schäden in Deutschland noch das Orkan-Jahr 1990. Damals hatten die Stürme "Daria", "Vivian" und "Wiebke" Deutschland heimgesucht, sodass sich die versicherten Schäden - nach heutigen Preisen - auf 11,5 Milliarden Euro summierten.

GDV-Chef Asmussen: "Noch nie so hohe Schäden"

In diesem Jahr liegen die Naturkatastrophen-Schäden bei mehr als dem Dreifachen des langjährigen Durchschnitts von 3,8 Milliarden Euro. Forscher rechnen aufgrund des Klimawandels auch in Ländern wie Deutschland in den nächsten Jahren mit steigenden Schäden durch Überschwemmungen, Hagel oder schwere Stürme.

Neue Policen nur noch mit neuen Bedingungen

Die versicherten Schäden durch die Hochwasserkatastrophe Mitte Juli, die vor allem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz massive Schäden hinterlassen hatte und bei der mehr als 180 Menschen getötet worden waren, beziffert der GDV auf 8,2 Milliarden Euro. Bereits im Juni hatte eine Unwetterserie versicherte Schäden in Höhe von 1,7 Milliarden Euro verursacht, auch viele Autos waren von schweren Hagelschäden betroffen.

Nach der Flut in Erftstadt-Blessem Die Abbruchkante Es ist das zweite Haus neben der Abbruchkante zur Kiesgrube, in dem Maria Dunkel mit ihrem Sohn Thomas steht. Sie haben Glück gehabt. Er zeigt auf die Stelle, an der im Juli diesen Jahres die Flut mehrere Häuser verschlang.

Nach der Flut in Erftstadt-Blessem Ein Bild ging um die Welt Das große Loch von Erftstadt-Blessem. Der Krater ist eine Attraktion und ein Luftbild davon ging um die ganze Welt. Wie ein rheinischer Grand Canyon dehnt sich die durch den Erdrutsch entstandene Schlucht bis zum Horizont aus.

Nach der Flut in Erftstadt-Blessem Wiederaufbau Im Erdgeschoss der Dunkels sieht es aus wie in einem Rohbau. Nur nackte Ziegelsteinmauern. Ein paar Leitungen und Anschlüsse sind neu verlegt. Dass sie überhaupt schon so weit sind, haben sie auch den ehrenamtlichen Helfern zu verdanken. Nun hofft die Familie auf weitere finanzielle Unterstützung vom Staat, um den Wiederaufbau voranzubringen.

Nach der Flut in Erftstadt-Blessem Eine neue Küche Susanne Dunkel, die eine Straße weiter wohnt, hat außer der Soforthilfe noch keine weiteren finanziellen Hilfsmittel erhalten. Eine neue Küche hat sie geschenkt bekommen. Ihre kleine Wohnung ist aber sonst immer noch fast leer.

Nach der Flut in Erftstadt-Blessem Katastrophentouristen Gerade erst hat sie sich Gardinen selbst genäht. Gegen die Katastrophentouristen. Nach dem Erdrutsch kamen immer wieder Schaulustige, die durch ihr Wohnzimmerfenster fotografiert haben. "Das ist nicht schön, wenn Sie hier sitzen. Das nervt", sagt sie.

Nach der Flut in Erftstadt-Blessem Ausmaß der Zerstörung Ein zerstörtes Haus steht an der Abbruchkante zur Kiesgrube im Stadtteil Blessem. Das Ausmaß der Katastrophe ist nach wie vor überall zu erkennen.

Nach der Flut in Erftstadt-Blessem Betreten verboten Ein Schild hinter einem Absperrband weist an einer Brücke auf den Fluss Erft hin. Darunter hängen Verbotsschilder und der Warnhinweis "Achtung Lebensgefahr". Der Stadtteil Blessem ist auch Monate später schwer gekennzeichnet von der Katastrophe.

Nach der Flut in Erftstadt-Blessem Flut-Trauma Es ist ein Trauma, doch die Hoffnung bleibt, dass irgendwann wieder Normalität zurückkehrt. Eigentlich wollte Maria Dunkel nie wieder zurück in ihr Haus, doch ihr Mann Ulrich hat sie am Ende doch überzeugt. Nun ist sie nach mehr als drei Monaten wieder da, in dem Garten ihres Hauses. Autorin/Autor: Julie Huehnken



Die Sturzflut im Rheinland hatte erneut eine Debatte über eine Pflichtversicherung gegen Naturgefahren ausgelöst. Nach Ansicht des GDV würde sie das Problem aber nicht lösen. Die Versicherer wollen stattdessen nur noch Wohngebäude-Policen anbieten, die Elementargefahren wie Hochwasser und Starkregen einschließen, wie GDV-Chef Asmussen erläuterte. Zugleich fordert die Versicherungswirtschaft ein "nachhaltiges Umsteuern der öffentlichen Hand", etwa durch klare Bauverbote in hochwassergefährdeten Gebieten und eine verpflichtende Klima-Gefährdungsbeurteilung bei Baugenehmigungen.

AR/sti (afp, rtr)