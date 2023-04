Reisewege zu Picasso

Mougins: Kleinstadtidylle als Alterswohnsitz

Die letzten elf Jahre seines Lebens verbrachte Picasso in Mougins, einem kleinen Ort unweit von Cannes. Das Foto von 1962 zeigt ihn mit Ehefrau Jacqueline auf seiner Terrasse in Mougins. Ein Picasso-Museum sucht man vergebens, aber Picasso-Fans fühlen sich in dem bezaubernden Ort ihrem Idol ganz nah. In Mougins starb Pablo Picasso am 8. April 1973 im Alter von 91 Jahren.