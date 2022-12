Ein Motor für den Tourismus

Die auserwählten Städte bieten über das Jahr hinweg ein vielfältiges, kulturelles Programm an. 2023 wurden Temeswar in Rumänien, Veszprém in Ungarn und Elefsina in Griechenland ausgewählt. Drei Städte, die bisher wenig in der Welt bekannt sind. Mit der Auszeichnung als Kulturhauptstadt hoffen sie auf mehr Touristen. Aber was haben sie zu bieten? Wir gehen auf Erkundungstour.