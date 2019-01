Reise zur Architektur der Moderne

Der Moderne auf der Spur

Alles andere als monoton: Hufeisensiedlung

Ganze Wohnsiedlungen entwarf der Architekt Bruno Taut, ebenfalls Vertreter des Neuen Bauens. Nach dem Ersten Weltkrieg herrschten in Deutschland Armut und Wohnungsmangel. Die Siedlung in Berlin-Britz - in Hufeisenform gebaut - bot Platz für 2.000 Sozialwohnungen. Die Architektur ist sachlich und funktional, üppige Begrünung und markante Farben an den Fassaden verhindern jedoch Monotonie.