Reise-Ranking empfiehlt: Auf nach München!

München, Dessau und die Nordseeinseln zählen zu den 52 besten Reisezielen 2019. So das alljährliche Ranking der New York Times 52 places to go in 2019, eine der wichtigsten Top-Listen im Reisesektor. Darin stellen bereits zum 14. Mal die Korrespondenten und Reisereporter der New York Times ihre Lieblingsziele vor. Und liefern damit wieder reichlich Inspiration für das neue Reisejahr.

Die bayerische Landeshauptstadt München hat es sogar in die Top 5 geschafft - hinter der Karibikinsel Puerto Rico, der Tempelstätte Hampi in Indien, Santa Barbara in Kalifornien und Panama.

Doch nicht wegen Oktoberfest oder bayerischem Bier empfehlen die Reporter der New York Times die bayerische Landeshauptstadt. Aus ihrer Sicht ist München als Kulturziel kaum zu übertreffen. Theater wie die Münchner Kammerspiele und das Residenztheater zählten zu den kreativsten in Europa. Allein zwischen Januar und Mai 2019 kündigen die Bühnen über 30 Premieren an. Hinzu kommen weltberühmte Museen wie das Lenbachhaus mit seiner Sammlung moderner Kunst und die Bayerische Staatsoper unter der musikalischen Leitung von Kirill Petrenko.

Bayern immer beliebter

Bayerische Landpartie Bayerische Landpartie Das Tölzer Land, das südlich von München beginnt und sich bis zur Grenze nach Österreich erstreckt, besticht durch echt-bayerische Bilderbuch-Idylle. Perfekt für einen Tagesausflug.

Bayerische Landpartie Ein Berg, zwei Seen Der Herzogstand ist über 1700 Meter hoch und bietet einen phantastischen Blick auf den Kochelsee (links) und den Walchensee (rechts.). Es war der Lieblingsberg des Bayernkönigs Ludwig II. Weil der Berggipfel heute bequem mit der Seilbahn zu erreichen ist, strömen im Sommer Touristen in Scharen hinauf. Mittlerweile zu viele, finden die Einheimischen.

Bayerische Landpartie Bayerische Karibik Der Walchensee ist bis zu 190 Meter tief und eines der landschaftlich schönsten Wassersportreviere Bayerns. Türkisfarbenes Wasser und weiße Sandstrände – der See wird auch bayerische Karibik genannt. Und es ist absolut still: auf dem See herrscht Motorbootverbot.

Bayerische Landpartie Hotspot für Wassersportler Der Walchensee ist ein ideales Revier für Taucher, Surfer und Kiter. Wenn man an einem Sommertag am Ufer entlang fährt, sieht man die Surfer an den Einstiegsstellen Schlange stehen. Die geschützte Lage in einem Talkessel mit steil aufragenden Bergen sorgt einerseits für angenehm milde Temperaturen, andererseits für ideale Thermik.

Bayerische Landpartie Über den Berg Wer vom Walchensee rüber zum Kochelsee will, muss den Weg über die Kesselberge nehmen. Über 9 Kilometer windet sich die Kesselbergstraße in engen Kurven über den Berg. Motorradfahrer lieben diese Strecke. Leider kam es zu so vielen Unfällen, dass an Wochenenden Fahrverbot für Motorräder gilt und ein Überholverbot auf der gesamten Strecke.

Bayerische Landpartie Natur und Kunst Der Kochelsee liegt 200 Meter unterhalb des Walchensees und ist eingebettet in eine weite Moorlandschaft. Natur und Kunst gehen hier eine enge Verbindung ein. Anfang des 20. Jahrhunderts war der See Treffpunkt der expressionistischen Künstlergruppe „Blauer Reiter“. Es lohnt ein Besuch des Franz Marc Museums am Kochelsee. Es ist dem Werk des großen Künstlers und seiner Zeitgenossen gewidmet.

Bayerische Landpartie Sommer in Murnau Franz Marc zog es mit seinen Malerfreunden in den Sommermonaten in den Nachbarort Murnau. Das Wohnhaus von Wassily Kandinsky und seiner Lebensgefährtin Gabriele Münter war der Treffpunkt der jungen Expressionisten. Heute ist das Wohnhaus Museum und Erinnerungsort.

Bayerische Landpartie Bad Tölz Die Kurstadt an der Isar gab der Region ihren Namen – Tölzer Land. Mit knapp 18.000 Einwohnern ist Bad Tölz ist mit die größte Stadt der Region. Von München braucht der Zug eine knappe Stunde nach Bad Tölz, und von hier aus geht es dann in die Berge. Die hübsche Altstadt und die Natur drum herum machen Bad Tölz zu einem perfekten Ausgangs- oder Endpunkt für Tagesausflüge.

Bayerische Landpartie Wilde Isar Eine erfrischende Alternative zu einer Bergwanderung ist eine Tour entlang der Isar. Der Fluss zeigt nur noch an wenigen Stellen seinen ursprünglichen, wilden Charakter. Eine kleine Vorstellung von der unbändigen Schönheit dieses Flusses bekommt man bei einer Raftingtour zwischen Bad Tölz und Lenggries.

Bayerische Landpartie Tradition verpflichtet Immer beeindruckend - Bayern in Festtagstracht. Wenn man zufällig an Fronleichnam in Bayern unterwegs ist, stehen die Chancen nicht schlecht, ihnen zu begegnen. Fronleichnam ist einer der höchsten Feiertage im katholischen Kirchenjahr. Wie hier in Walchensee ziehen dann in ganz Bayern gläubige Katholiken in festlichen Prozessionen durch ihre Dörfer und Städte.

Bayerische Landpartie Krönender Abschluss Was wäre ein Tag in den Bergen ohne einen Besuch in einem Berggasthof? Um die Grundversorgung mit alpenländischen Schmankerln muss man sich keine Sorgen machen. Eine deftige oder süße Brotzeit gibt es auch noch in 2000 Metern Höhe. Am besten schmeckt es nach einem schweißtreibenden Aufstieg. Das Kalorienzählen kann man dann getrost vergessen. Man hat es sich verdient. Autorin/Autor: Anne Termèche



Tatsächlich ist nicht nur München bei Gästen aus aller Welt seit Jahren ein beliebtes Ziel, sondern auch die Berge, Burgen und Städte in ganz Bayern. Laut einer aktuellen Erhebung des Landesamts für Statistik hat das Bundesland 2018 bei den Gästen aus dem Ausland ein überdurchschnittliches Wachstum hingelegt mit einem Plus von 6,1 Prozent.

Bauhaus-Jubiläum für Architekturfans

Mit Dessau in Sachsen-Anhalt hat es auch eine ostdeutsche Stadt in das Ranking der New York Times geschafft. 2019 feiert Deutschland das 100. Jubiläum der weltberühmten Architektur- und Designschule Bauhaus.

Dessau war - neben Weimar und Berlin - in den 20er- und 30er-Jahren die Heimat der Bauhaus-Schule. Die erhaltenen Gebäude, etwa die Meisterhäuser von Walter Gropius, zählen zum UNESCO-Welterbe. Das und die Eröffnung des Bauhaus-Museum im September mache Dessau zu dem möglicherweise anziehendsten Ziel für Architekturfans 2019, so die New York Times-Journalisten.

Öko auf Friesland

Die Inselkette vor den Küsten Deutschlands, Dänemarks und den Niederlanden werden im Ranking auf Platz 30 als Ziel für nachhaltigen Tourismus gelobt. Die Artenvielfalt im Wattenmeer, das zum UNESCO-Welterbe zählt, könne man auf Nachtsafaris erkunden.

Video ansehen 09:29 Jetzt live 09:29 Min. Teilen Ein Tag auf Norderney Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Mr. Wong Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/2gv0H Ein Tag auf Norderney

2018 landeten die westdeutschen Bundesländer auf der Liste, 2017 Hamburg. Die New York Times empfiehlt jedes Jahr 52 Reiseziele für die 52 Wochen des Jahres. Dieses Jahr stehen vor allem Ziele im Fokus, die durch den Klimawandel gefährdet sind oder sich für nachhaltigen Tourismus einsetzen.

fm / ks (epd, dpa)