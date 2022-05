Kaunas - Stadt der kleinen Teufel

Kaunas, die zweitgrößte Stadt Litauens, liegt am Zusammenfluss von der Memel und Neris. Die Altstadt ist gut erhalten, ein Streifzug vorbei an der Peter und Paul Kathedrale, der Jesuitenkirche und am Rathaus lohnt sich. So auch der Besuch im weltweit einzigen Teufelsmuseum mit etwa 3000 Darstellungen von Teufeln als Skulpturen und Schnitzereien.