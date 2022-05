Angst um das eigene Land

Der Krieg in der Ukraine schürt in Georgien Ängste - sind sie die nächsten? Seit Jahren stehen russische Truppen im Land, deshalb hat Georgien keine eigenen nationalen Sanktionen gegen Russland verhängt, nimmt aber an den internationalen teil. Und es gibt Demonstrationen wie auf diesem Foto. Menschen legen sich auf den Boden, um auf getötete Zivilisten in der Ukraine aufmerksam zu machen.