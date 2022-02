Regierung in Montenegro gescheitert

Die mehrheitlich pro-serbische Regierung in Montenegro unter Ministerpräsident Zdravko Krivokapic ist nach nur 14 Monaten gescheitert. 43 von 81 Abgeordneten sprachen ihr bei einer Abstimmung im Parlament von Podgorica das Misstrauen aus. Elf Volksvertreter stimmten gegen den Misstrauensantrag. Doch das war zu wenig der Unterstützung.

Die Sozialisten verdrängt - vorübergehend

Die Regierung war mit großen Reformversprechen angetreten. Bei der Wahl im August 2020 verdrängte sie erstmals seit 30 Jahren die Demokratische Partei der Sozialisten (DPS) von Staatspräsident Milo Djukanovic von der Regierung. Der Reformeifer verflog relativ bald, als die mehrheitlich pro-serbischen Kräfte hinter der Regierung ihre serbien-freundliche Agenda vorantrieben.

Darüber gerieten die seit 2012 laufenden Beitrittsverhandlungen mit der EU in eine Sackgasse. Die Misstrauensabstimmung am Freitag hatte sich ergeben, nachdem der kleinste Koalitionspartner URA das Bündnis mit Krivokapic aufgekündigt hatte. URA-Chef Dritan Abazovic strebt nun eine Minderheitsregierung an, die von der DPS geduldet wird. So geht Montenegro ungewissen politischen Zeiten entgegen.

