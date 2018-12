Real Madrid gewinnt Klub-WM

Real Madrid hat als erster Verein zum dritten Mal in Serie die Klub-Weltmeisterschaft gewonnen. Der Champions-League-Sieger mit dem deutschen Nationalspieler Toni Kroos siegte in Abu Dhabi im Finale gegen Überraschungsfinalist Al Ain FC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 4:1 (1:0). Die Treffer für die "Königlichen" erzielten Weltfußballer Luka Modric (14. Minute), Marcos Llorente (60.) und Sergio Ramos (79.). Außerdem unterlief Yahia Nader ein Eigentor (90.+1). Den Gastgebern gelang durch Tsukasa Shiotani der Ehrentreffer (86.).

River Plate wird Dritter

Real hatte im Mai durch ein 3:1 gegen den FC Liverpool zum dritten Mal in Serie die Champions League gewonnen. In Abu Dhabi sicherten sich die Madrilenen schließlich den vierten Titel insgesamt, womit sie Rekordhalter sind. Real-Trainer Santiago Solari ließ nahezu in Bestbesetzung spielen, so stand auch Kroos in der Startelf. Für den deutschen Nationalspieler war es bereits der fünfte Klub-WM-Titel seiner Karriere. Al Ain hatte im Halbfinale überraschend Copa-Libertadores-Gewinner River Plate Buenos Aires ausgeschaltet. Die Argentinier gewannen das Spiel um Platz drei gegen den japanischen Klub Kashima Antlers, Sieger der asiatischen Champions League, mit 4:0.

sn/jk (dpa, sid)