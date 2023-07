Rasta Gracie und Jamaikas Heiler

Viele haben profunde Kenntnisse über Pflanzen und deren Heilwirkungen.

Rastafari ist vor fast 100 Jahren auf Jamaika als schwarze Befreiungsbewegung entstanden. Das naturverbundene Leben der Rastas macht sie heute wieder attraktiv für die junge Generation weltweit.

Bild: New Docs

Im Osten Jamaikas, am Fuße der Blue Mountains, träumen Gracie und ihre Freunde von einem besseren Leben. Gracie ist eine energiegeladene Rastafrau, die gerne rappt. Sie will in ihrem Dorf einen Gemüseladen gemäß den Nachhaltigkeitsregeln der Rastafari aufmachen.

Bild: New Docs

Rasta Gracie lebt mit ihrer zehnjährigen Tochter Anna in einem kleinen 400-Seelen-Dorf. Ihre ältere Tochter lebt bei der Schwiegermutter in Kingston. Gracie hat nicht genug Geld, um beide Kinder durchzubringen. Das ist oft der Fall in Jamaika. Sie träumt davon, in ihrem kleinen Dorf in Jamaika einen Gemüseladen aufzumachen, der den Nachhaltigkeitsregeln der Rastafari genügt.

Bild: Journeyman

Sie ist Händlerin und fährt wöchentlich mit einem überfüllten Truck zum Markt nach Kingston - mit Bananen, Kokosnüssen und was die Saison so bietet. Sie kauft ihre Ware von den Farmern auf Kredit. Ihr Gewinn deckt nur das Nötigste. Doch Gracie lebt nach dem Motto ihrer Großmutter: "Hilf dir selbst, dann wird auch Hilfe kommen."

Bild: New Docs

Auch Gracies Freunde Quaco und Robert nennen sich "Großmutters Söhnchen". Schon als Kinder suchten sie mit ihren Großmüttern nach Heilpflanzen in der Apotheke des Regenwaldes. Rasta Quaco ist einer der besten Heiler, sagt Robert. Wenn er nicht mit Quaco unterwegs ist, fährt Robert ein Sammeltaxi und hilft auch Gracie, die auf der Suche nach günstigem Baumaterial ist. Gracies großer Traum ist es, an ihrem Haus einen kleinen Laden anzubauen. Sie hofft, mit den Einnahmen ihre ältere Tochter Selassia nach Hause holen zu können.

Bild: New Docs

Quaco und Robert jagen ihrem Traum im tiefsten Dickicht des Regenwaldes nach. Sie wollen unbedingt eine besondere Wurzel finden: "Four Man Strength" ist mit ihren vier herzförmigen Adern weltweit begehrt - zur Stärkung der Immunkräfte und als Aphrodisiakum. Quaco braucht sie, um sein spezielles Lebenselixier kochen zu können.

Die Dokumentation gibt einen Einblick in die lebensbejahende und naturverbundene Lebenswelt einer Community, die mehr zu bieten hat als Reggae.

