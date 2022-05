Rassismus in Down Under - Gewalt gegen Aborigines

Organisationen, die sich für ein weißes Australien einsetzen und sich offen rechtsradikal positionieren, sind kein Einzelfall. Rechte Parteien und evangelikale Prediger finden immer mehr Zulauf. Die dunkle Seite des beliebten Reiseziels "Down Under" ist geprägt von Rassismus.



Australiens Ureinwohner begehren auf, denn sie werden in ihrem eigenen Land immer mehr an den Rand gedrängt. "Ich kann nicht atmen", waren die letzten Worte von David Dungay in einer Polizeizelle in Sydney. Einer von 432 Todesfällen in staatlichem Gewahrsam, die sich in den vergangenen 30 Jahren In Australien ereignet haben.

Mehr als die Hälfte aller Jugendlichen, die wegen Straftaten vor Gericht landen, stammen aus indigenen Familien. Denn die marginalisierte Gemeinschaft ist geplagt von Arbeitslosigkeit, wenig Perspektiven und Drogenmissbrauch. Australiens zunehmend konservative Gesellschaft antwortet mit Repression bis hin zu Kindesentzug. Ziel scheint eine totale Assimilation der indigenen Bevölkerung zu sein.



