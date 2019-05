Rammstein: Die Europa Stadion Tour beginnt

Rammstein - die dunklen Götter des Rock'n'Roll

Zum zweiten Mal Leinwandhelden

Am 24. September 2015 feierte der erste Rammstein-Konzertfilm aus dem New Yorker Madison Square Garden zusammen mit der Doku "Rammstein in Amerika" Kinopremiere. Die dazu gehörige DVD eroberte in 13 Ländern Platz 1 der DVD-Charts. Mit den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland knackten Rammstein vier der fünf größten Musikmärkte der Welt.