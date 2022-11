Ramiz Nukic: Ein Leben gegen die Völkermordleugnung

Sooft er konnte, fuhr Ramiz Nukic in den Wald am Kamenice-Hügel, meistens einige Male die Woche. Dorthin, wo er selbst in den Juli-Tagen des Jahres 1995 den Völkermord überlebt hatte. Er fuhr auf seinem kleinen Traktor mit einem kleinen Anhänger zwei, drei Kilometer. Im Wald nahm er einen Ast. Dann durchkämmte er das Laub des Stück Bodens, das er sich für diesen Tag vorgenommen hatte. Langsam, systematisch und mit einem Blick, den forensische Anthropologen als außergewöhnlich scharf bezeichneten.

Fast jedes Mal fand er Gegenstände von Ermordeten. Oft auch menschliche Knochen. Er konnte sie fehlerlos von Tierknochen unterscheiden. Und er konnte sie Körperpartien zuordnen, obwohl er nie ein Anatomie-Buch gelesen hatte.

Sooft er konnte, fuhr Ramiz Nukic in die Umgegend seines Hauses und suchte nach menschlichen Überresten, hier auf einem Bild vom August 2020

Er behandelte die Knochen mit Würde. Er legte sie vorsichtig an ihre Fundstelle zurück, die er in seinem Kopf gespeichert hatte. Dann rief er Ermittler und Pathologen an und führte sie zur Fundstelle. Sie sagten, er sei ein Phänomen.

Er suchte fast zwei Jahrzehnte lang. Anfangs seinen Vater und seine beiden Brüder. Er fand sie nicht, ihre Überreste wurden später anhand von Funden in weit entfernten Massengräbern identifiziert. Doch er konnte nicht aufhören mit der Suche. "Vielleicht hat Gott mir diese Aufgabe gegeben", sagte er manchmal.

Er fand die Überreste von mehr als 300 Ermordeten. In Bosnien und Herzegowina war er eine bekannte Persönlichkeit. Kein anderer Einzelner hat jemals auch nur annährend so viele Überreste von Menschen gefunden, die im Bosnien-Krieg ermordet wurden, wie er.

Ramiz Nukic mit dem Oberschenkelknochen eines Ermordeten. Das Bild stammt vom August 2020

Ramiz Nukic lebte als Bergbauer mit seiner Familie in einem einsam gelegenen Haus in den Bergen Ostbosniens, etwa 15 Kilometer Luftlinie entfernt von Srebrenica. Er war dort auch aufgewachsen. Während des Bosnien-Kriegs mussten er und seine Familie in die UN-Schutzzone Srebrenica flüchten. Als die Enklave im Juli 1995 von den Truppen des später als Kriegsverbrecher verurteilten Generals Ratko Mladic eingenommen wurde, war Nukic unter den Tausenden Jungen und Männern, die sich auf den so genannten Todesmarsch von Srebrenica begaben, um ihr Leben zu retten und befreites Gebiet zu erreichen.

Am Kamenice-Hügel, unweit von Nukics Heimathaus, geriet die Kolonne am Morgen des 12. Juli 1995 in einen Hinterhalt. Im Granaten- und Raketenhagel starben Hunderte Menschen. Ramiz Nukic überlebte. Er schlug sich teils allein, teils in kleinen Gruppen tagelang durch vermintes und belagertes Gebiet, bis er befreites Territorium nahe der Stadt Tuzla erreichte.

Ramiz Nukic auf seinem Bauernhof. Aufnahme vom August 2020

Im Jahr 2002 konnten Ramiz Nukic und seine Familie in ihr völlig zerstörtes Wohnhaus zurückkehren. Damals fing Nukic auch mit seiner Suche an. Wenn man ihn nach seinen Beweggründen fragte und danach, wie er es aushalten könne, so dicht am Ort des Völkermordes und seines eigenen Überlebens zu wohnen, antwortete er in einfachen Worten und meistens lakonisch: "Anfangs wollte ich meinen Vater und meine Brüder finden. Als ich sie nicht fand, dachte ich, dass ich wenigstens anderen Familien helfen könnte, ihre Angehörigen zu finden. Wenn ich suche, ist es sehr schwer, weil ich all die schrecklichen Bilder von damals jedes Mal von Neuem sehe. Aber ich muss und will suchen. Es ist etwas, das aus meinem Herzen kommt."

Oft fand Ramiz Nukic auch persönliche Gegenstände der Opfer: Jacken, Schuhe, Taschen, Konservendosen und Trinkflaschen

Nukic verstand seine Suche auch als einen Beitrag gegen die Völkermord-Leugnung. Dass in Srebrenica ein Genozid stattfand, wurde schon vor Jahren vom Kriegsverbrechertribunal in Den Haag festgestellt. Dennoch wird der Völkermord vor allem von den politischen Führungen Serbiens und der Republika Srpska, dem serbischen Landesteil Bosnien und Herzegowinas, systematisch verharmlost oder geleugnet - in den vergangenen Jahren immer offener und aggressiver.

Auf diesem Plakat wird zu einer Gedenkfeier für die "Befreiung Srebrenicas" im Juli 1995 und das Gedenken an den Kriegsverbrecher Ratko Mladic eingeladen. Aufnahme vom Juli 2020

Das gängige Narrativ lautet: Die meisten Opfer von Srebrenica seien Soldaten gewesen und im Kampf gestorben, außerdem habe es viele Selbstmorde gegeben; zudem stimme die Zahl der Opfer von mehr als 8000 Ermordeten nicht.

Nukic begegnete den Leugnungsnarrativen stoisch, ohne Empörung und Hass - doch er suchte mit großer Hartnäckigkeit immer weiter nach Überresten der Ermordeten, im Bewusstsein, dass jedes Knochenstück ein weiterer unwiderlegbarer Beweis für den Völkermord war.

Ramiz Nukic lebte in sehr bescheidenen Verhältnissen, unter anderem von der Schafzucht. Aufnahme vom Oktober 2021

Ramiz Nukic lebte mit seiner Familie in sehr bescheidenen, ja ärmlichen Verhältnissen. Er betrieb Schafzucht und Subsistenz-Landwirtschaft und nutzte fast jeden freien Augenblick für seine Suche. Ein großer Teil der Öffentlichkeit in Bosnien und Herzegowina kannte seinen Namen. Er erhielt viel Besuch von einheimischen, aber auch von ausländischen Journalisten.

Bosnische Politiker kamen nicht zu ihm. In Bosnien und Herzegowina ist das Gedenken an den Völkermord von Srebrenica eines der zentralsten Elemente der nationalen Identität. Dennoch erfahren die Überlebenden bis heute so gut wie keine würdige Unterstützung. Auch Ramiz Nukic hatte sie nie erfahren. Obwohl seine Rolle bei der Identifikation hunderter Ermordeter überragend war, bekam er niemals Geld oder andere materielle Hilfe für seine Suche. Und auch keinerlei offizielle Anerkennung - obwohl er höchste staatliche Auszeichnungen und Orden verdient hätte.

Ramiz Nukic in einem Waldstück in Ostbosnien. Aufnahme vom August 2020

Wenn man ihn danach fragte, wusste er nichts zu antworten - so, als hätte er nie über die Frage von Anerkennung nachgedacht. Wichtig war ihm, so lange wie möglich weiter zu suchen. "Ich werde suchen, solange ich lebe", pflegte er zu sagen. Er hat Wort gehalten. Am Dienstag (8.11.2022) verstarb er nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 63 Jahren.