Ein gläubiger Senegalese sitzt am Vorabend des Ramadan in der Stille einer nahezu menschenleeren Moschee. Die imposante Massalikoul-Djinane-Moschee in Dakar ist eine der größten Westafrikas. Im Senegal fällt der Ramadan mitten in den Wahlkampf der verschobenen Präsidentschaftswahlen. Die Ruhe des Gebetshauses ist da eine willkommene Abwechslung.