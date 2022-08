Raketenbeschuss auf Grüne Zone in Bagdad

Im Irak gehen die gewaltsamen Proteste von Anhängern des schiitischen Geistlichen Muktada al-Sadr weiter. In der Hauptstadt Bagdad wurden Raketen auf die besonders gesicherte Grüne Zone abgefeuert, in der sich Regierungsgebäude, das Parlament und zahlreiche Botschaften befinden. Wie die Armee mitteilte, kam es erneut zu Zusammenstößen rivalisierender Schiitengruppen.

Nach Angaben des niederländischen Außenministers Wopke Hoekstra musste die Botschaft seines Landes evakuiert werden, weil die umliegende Gegend umkämpft war. Der Iran schloss seine Grenzen zum Nachbarland und stornierte alle Flüge in Richtung Bagdad. Ein Ministeriumssprecher in Teheran sagte, der Grenzverkehr werde erst wiederaufgenommen, wenn sich die Lage im Irak beruhigt habe.

Sturm auf den Regierungspalast

Bei den Unruhen, die am Montag begonnen hatten, wurden mindestens 23 Menschen getötet. Auslöser war der angekündigte Rückzug al-Sadrs aus der Politik. Der Prediger warf gegnerischen Schiiten vor, Aufrufe zu Reformen missachtet zu haben. Daraufhin griffen seine Anhänger zu den Waffen und stürmten den Regierungspalast mit dem Büro des Ministerpräsidenten Mustafa al-Kasimi. Auch aus anderen Provinzen wurden Demonstrationen gemeldet, etwa aus Basra und Dhi Kar im Süden.

Anhänger und Gegner des schiitischen Geistlichen al-Sadr lieferten sich Gefechte

Al-Sadr hatte am Montag erklärt, er werde in einen Hungerstreik treten, bis die Gewalt gegen seine Anhänger eingestellt werde. An diesem Dienstag forderte er in einer weiteren Rede seine Unterstützer auf, sich unverzüglich aus dem Regierungsviertel in Bagdad zurückzuziehen. Medienberichten zufolge kamen zahlreiche Menschen seiner Aufforderung nach. Die Behörden hoben im Gegenzug eine Ausgangssperre auf, die dazu geführt hatte, dass Schulen, öffentliche Gebäude und Geschäfte geschlossen blieben.

Al-Sadrs Partei hatte die Wahlen im Oktober gewonnen. Es gelang ihr jedoch nicht, eine Regierung unter Ausschluss der vom Iran unterstützten Rivalen zu bilden; im Juni gaben die Abgeordneten des Bündnisses geschlossen ihr Mandat zurück. Seitdem herrscht ein Machtvakuum im Irak.

"Sicherheit, Stabilität und Unabhängigkeit nicht aufs Spiel setzen"

UN-Generalsekretär António Guterres äußerte sich besorgt über die gewaltsamen Proteste und rief zu Ruhe und Zurückhaltung auf. Die US-Botschafterin im Irak, Alina Romanowski, erklärte, die Sicherheit, die Stabilität und die Unabhängigkeit des Iraks dürften nicht aufs Spiel gesetzt werden.

Gilt als Königsmacher: der schiitische Geistliche Muktada al-Sadr (Archivbild)

Seit der US-geführten Invasion im Jahr 2003 wird das Land nach einem ethnisch-konfessionellen Proporzsystem regiert, wonach das Amt des Ministerpräsidenten einem Schiiten vorbehalten ist. Das Staatsoberhaupt wird von den Kurden gestellt und der Parlamentspräsident von den Sunniten - der neben den Schiiten zweiten großen Glaubensrichtung des Islams.

