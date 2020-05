Rainer Werner Fassbinder: tabulos, kontrovers, genial

Inspiration und Inspirierter: Rainer Werner Fassbinder

Fassbinder strahlt auch nach Asien aus: Wong Kar-Wai

In Asien ist es der in Shanghai geborene Regisseur Wong Kar-Wai, der Fassbinder am nächsten steht. Der für seine wunderschönen Bild-Tableaus bekannte Regisseur ("In the Mood for Love") sagte einst in einem Interview auf die Frage, was er am Deutschen am meisten schätzte: "Wie er seine Frauen inszeniert. Es sind starke Frauen, und er verwickelt sie stets in ein melodramatisches Geschehen."