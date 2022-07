Rüdesheim: Touristen-Rettung aus Gondelbahn

Rüdesheim gilt als Highlight einer Reise an den Rhein. Viele internationale Touristen kommen in die hessische Stadt, um das Flair eines Winzerorts zu genießen. Eine Fahrt mit der knapp 1,4 Kilometer Gondelbahn, die von der Altstadt über die Weinberge zum Niederwalddenkmal emporschwebt, gehört da zum Pflichtprogramm. Am späten Freitagnachmittag endete dieses Vergnügen abrupt. Wegen eines technischen Defekts an der Hydraulik blieb die Bahn stehen. Rettungskräfte mussten daraufhin die Passagiere aus den Gondeln befreien.

Die Fahrgäste waren fast drei Stunden lang in den bis zu 14 Meter über der Erde hängenden Gondeln gefangen. Insgesamt wurden 41 Passagiere aus 20 Gondeln gerettet. "Die Personen, die eher ängstlich sind, wurden sofort von speziellen Rettungskräften betreut", sagte Michael Ehresmann, Pressesprecher der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes im Rheingau-Taunus-Kreis, dem Hessischen Rundfunk. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

AR/se (dpa, HR)