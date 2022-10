Trauerspiel am Strand

Vorbereitung für den Abtransport: Arbeiter haben ein Seil an der Schwanzflosse eines toten Wals befestigt. Laut Mariano Sironi, wissenschaftlicher Direktor des ICB, wurden im vergangenen Jahr insgesamt 45 Wale tot aufgefunden. Obwohl die Zahl in dieser Saison niedriger als sonst ist, sei es besorgniserregend, dass die Todesfälle 2022 in einem so kurzen Zeitraum auftraten, so Sironi.