Quiz: Was wissen Sie über Kopenhagen?

Die hohe Lebensqualität, die die dänische Hafenstadt prägt, zieht auch die Touristen an: doppelspurige Fahrradwege, saubere Wasserstraßen, gute Luft. Nachhaltigkeit steht heute im Zentrum der Stadtplanung. Alternativ ist Kopenhagen allerdings schon lange. Seit den 70er Jahren gibt es hier die autonome Hippiestadt Christiania, ein ebenso einzigartiges wie umstrittenes Projekt in Europa. Kopenhagen besitzt außerdem zwei der ältesten Vergnügungsparks der Welt und das kleinste Wahrzeichen Europas. Doch wie groß ist es genau? Und wie hieß doch gleich der berühmtere der beiden Freizeitparks? Machen Sie sich mit unserem Quiz fit für einen Besuch in Dänemarks Hauptstadt.