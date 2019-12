Quiz: So süß schmeckt Deutschland

Ob traditionelles Lokal oder Gourmettempel, ob Fisch an der Nordsee oder Bier in Bayern - wer nach Deutschland reist, will das Land auch kulinarisch kennen lernen. Die Gastronomie des Landes ist vielfältig: Bundesweit gibt es etwa 300 Sterne- und Gourmetrestaurants, 13 Weinbauregionen sowie unzählige Biergärten von Bayern bis Berlin. Lokale Produkte wie Marzipan und Lebkuchen oder Gerichte wie die Currywurst sagen viel über Städte und Regionen, über die Menschen und ihre Esskultur aus. Doch welche Spezialität ist für welchen Teil Deutschlands typisch? Was sollte man wo probieren? Lernen Sie einige kulinarische Besonderheiten in unseren Quizzen rund um Essen und Trinken in Deutschland kennen.

Viel Spaß beim Quizzen!