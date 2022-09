Queen Elizabeth II. - Ihr Leben in Bildern

Eine Regentschaft voller Veränderungen

1953 hielt Elizabeth ihre erste Weihnachtsansprache als Königin. Damals waren große Teile Afrikas noch britisches Kolonialgebiet. Indien hatte sich erst wenige Jahre zuvor die Unabhängigkeit erstritten. Deutschlands Bundeskanzler hieß Konrad Adenauer und an Farbfernsehen war noch überhaupt nicht zu denken. Nur eines blieb in Großbritannien bei allen Veränderungen konstant: Her Majesty the Queen.