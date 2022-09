10 Fakten zu Queen Elizabeth

1. Sie feierte zweimal im Jahr Geburtstag

Königin Elizabeth II. wurde zwar am 21. April 1926 geboren, aber die offiziellen Feierlichkeiten fanden immer am zweiten Samstag im Juni statt. Die Tradition der Juni-Feier rief König Georg II. 1748 ins Leben – sein Geburtstag war im November und weil das Wetter für öffentliche Feiern nicht geeignet war, entschied man sich, mit der Öffentlichkeit in einer besseren Jahreszeit zu feiern.