Putins Russland: Woher kommt das JA zu Krieg und Gewalt?

Boris Schumatsky, Schriftsteller und Publizist, in Moskau geboren und aufgewachsen, seit den 1990er Jahren in Berlin.

Vladimir Esipov, Redakteur in der russischen Redaktion, in St. Petersburg geboren, als Kolumnist teilt er auch seine sehr persönlichen Gedanken zu den Entwicklungen in seiner Heimat mit.

Ulrike von Hirschhausen, Historikerin, an der Uni Rostock forscht sie unter anderem zur Geschichte von Imperien und zu Kolonialismus.