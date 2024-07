"Die Stadt ist zu einem Vergnügungspark geworden", klagte ein 26-jähriger Demonstrant im Gespräch mit AFP. In Cádiz, ebenfalls in Andalusien, versammelten sich Hunderte Menschen im historischen Zentrum der Stadt, um gegen den Massentourismus zu protestieren. In der Hafenstadt Cadiz legen jedes Jahr viele Kreuzfahrtschiffe an.