Projekt Zukunft - Das Wissenschaftsmagazin

Das “Kohleland” Deutschland will jetzt auf emissionsfreien Wasserstoff als Energieträger setzen. Wie kann das gelingen? Außerdem diese Woche: Künstliche Gletscher gegen Wassernot in Indiens Bergen. Und: Was passiert im Körper ohne Wasser?