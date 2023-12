Privatschulen: Hat das deutsche Schulsystem versagt?

"Wenn ich das Geld dafür hätte, würde ich [meine Tochter] auf eine dieser Reichenschulen schicken […], denn es ist der einzige Ausweg aus diesem System", sagt Luisa*.

Ihre Kinder, so Luisa, hätten schlichtweg nicht die Unterstützung, die sie gebraucht hätten, an staatlichen lokalen Schulen bekommen. Die Lehrer seien oft krank und viele Kinder sprächen kaum Deutsch. "Es war ein Wettkampf nach unten, sozusagen, so viele Kinder, die spezielle Unterstützung brauchten, dass sich der Lehrer nur darauf fokussiert hat. Und dann gab es keine individuelle Betreuung für talentiertere Kinder mehr", erklärt sie.

Luisa fand ihre persönliche Lösung: sie schickte ihre Kinder auf eine katholische Schule in Berlin. "Ich habe die Schule [nicht aus religiösen Gründen] ausgesucht, sondern weil es ein starkes Gemeinschaftsgefühl gibt", sagt sie. "Es ist eine sehr freundliche Atmosphäre, sehr persönlich, ich mag es sehr." Und die monatlichen Gebühren sind für Luisa machbar: Die Schule verlangt zwischen 180 und 360 Euro, gestaffelt nach Elterneinkommen.

Eine Privatschule ist eine Schule, die sich im Gegensatz zur Schule in öffentlicher Trägerschaft in der Verantwortung eines freien Schulträgers befindet. Träger können kirchliche Organisationen, Sozialwerke, Vereine, Personengesellschaften oder Privatpersonen sein.

Schloss Salem ist eine der bekanntesten Privatschulen Deutschlands Bild: Felix Kästle/dpa/picture alliance

Staatliche Schulen und Universitäten hingegen sind kostenlos in Deutschland. Aber immer mehr Eltern entscheiden sich dafür, die durchschnittlich 2030 Euro Jahresgebühr einer der Privatschulen des Landes zu zahlen – eine Option, die nicht viele Eltern haben in einem Land mit einem Durchschnittseinkommen unter 4000 Euro abzüglich Steuern.

Die jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes aus dem Oktober zeigt einen Anstieg: Fast 10 Prozent der Schüler und Schülerinnen besuchten 2022/23 eine Privatschule, vor 20 Jahren betrug dieser Wert noch sechs Prozent.

Und die Gebühren für Privatschulen in Deutschland sind im Vergleich zu den USA (16.050 US-Dollar) oder Großbritannien (17.677 US-Dollar) noch relativ gering. Das liegt daran, dass ein Großteil der Privatschulen in Deutschland staatlich subventioniert werden.

Deutschlands angeschlagenes Schulsystem

Deutschland ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und dennoch ist das Schulwesen verkümmert. Die Gebäude zerfallen buchstäblich, häufig sind sie sogar wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Wie im gesamten Land, verläuft auch an Schulen die Digitalisierung schleppend: viele können sich keine Computer leisten und es gibt kein WLan. Lehrer und Lehrerinnen werden händeringend gesucht, der Krankenstand ist hoch. Viele verlassen den Berufsstand, weil sie erschöpft und die Arbeitsbedingungen schlecht sind. Die Generation der sogenannten Baby-Boomer geht in Rente.

Die jüngste PISA-Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD) ergab, dass Neuntklässler so schlecht wie nie abschnitten, vor allem in den Fächern Mathe, Naturwissenschaften und Lesefähigkeit – es folgte Kopfzerbrechen darüber, wo das Land der Dichter und Denker in Sachen Bildungswesen falsch abgebogen ist.

Rechnen fällt vielen Schülern inzwischen schwer Bild: Fotostand /picture alliance

Ein Grund, der häufig genannten wird: Migration. Ungefähr 217.000 ukrainische Flüchtlingskinder besuchen inzwischen eine Schule in Deutschland.

"Die Leistung an Gymnasien sind auch sehr stark zurückgegangen, wo Migranten kaum zu finden sind. Es ist mehr als nur ein Migrations-spezifisches Problem mit dem wir hier zu tun haben", sagt Marcel Helbig, Bildungsexperte am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe.

Hinzu kommt: es werden immer mehr Schüler und Schülerinnen. Laut Statistischen Bundesamt starteten im Jahr 2023 830.000 Schüler und Schülerinnen ihre Schullaufbahn, so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr.

Das sozioökonomische Gefälle

Das wahre Problem, sagen zahlreiche Experten, sei die Struktur des Schulsystems an sich. In Deutschlands föderaler Struktur ist Bildung Ländersache. Das hat zu einem Flickenteppich geführt mit verschiedensten Schulformen. Die Entscheidung, ob ein Kind ein Gymnasium besuchen darf, fällt früh, meist ungefähr im Alter von 10 Jahren.

In Deutschland gehen die meisten Kinder auf eine Grundschule in ihrem Einzugsgebiet. Nur in urbanen Gebieten haben Eltern die Wahl zwischen mehreren Schulen. Stephan Köppe ist Assistenzprofessor für Sozialpolitik am University College Dublin. Er sagt, dass beispielsweise Akademiker in Neukölln, einem der ärmsten Viertel Berlins, wahrscheinlich keine Schule im Einzugsgebiet für ihre Kinder wählen würden. "Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Eltern in Berlin schon ihre Heimatadressen gefälscht haben, um eine bessere Schule in einem anderen Einzugsgebiet zu erwischen."

Aber was für das einzelne Kind womöglich eine gute Lösung sein mag, ist es gesellschaftlich betrachtet nicht unbedingt. Denn so geraten Kinder aus einer abgehängten sozioökonomischen Herkunft ins Abseits – verdrängt und isoliert in staatliche Schulen in armen, urbanen Gebieten. Letztendlich sei das schlecht für den sozialen Zusammenhalt, sagt Marcel Helbig. Er verweist auf ein Beispiel einer Kleinstadt in Thüringen mit zwei staatlichen und zwei privaten Schulen. Auf letzterer seien keine Kinder mit Migrationshintergrund oder mit Eltern, die auf Sozialleistungen angewiesen seien.

"Viele Eltern, vor allem Eltern, die aus den höheren Schichten kommen, die Akademiker-Eltern vor allem, fühlen sich irgendwie durch die Modelle der Privatschulen angezogen. Es ist dabei wirklich schwer zu trennen: ist es wirklich die Pädagogik, die dort gelernt wird oder durchgeführt wird, die sie so toll finden oder hat es auch damit zu tun, dass sie ihre Kinder eben nicht in die öffentlichen Schulen geben wollen, weil z.B. der Migrantenanteil hoch ist", sagt Helbig.

Früh entscheidet sich in Deutschland, welchen Bildungsweg ein Kind einschlägt Bild: Frank Leonhardt/dpa/picture alliance

Auf bestem Weg in die soziale Ungleichheit?

Und das ist die Befürchtung vieler: dass die Abkehr gebildeter, wohlhabender Eltern vom staatlichen Schulsystem die soziale Ungleichheit befeuern könnte.

Stephan Köppe hat sich das System der Privatschulen in Deutschland, Schweden und den USA wissenschaftlich genauer angeschaut.

Er sagt, es gebe keine Nachweise dafür, dass Kinder auf Privatschulen besser abschnitten als auf staatlichen Schulen. Der Bildungserfolg in Deutschland bleibt nach wie vor an den sozioökonomischen Hintergrund gekoppelt. "Was wirklich besorgniserregend ist, dass das entweder auf wirkliche Abneigung zum staatlichen Schulsystem verweist oder auf kulturelle Veränderungen, die bisher nicht erklärt wurden."

Das Grundgesetz garantiert das Recht darauf, Privatschulen zu gründen. Das war ursprünglich gedacht gewesen, um religiöse Vielfalt zu sichern. "Im Hinblick auf die Demokratie würde ich nicht dafür plädieren, Privatschulen zu verbieten oder abzuschaffen", sagt Stephan Köppe. "Aber die Frage ist: muss man sie ermutigen?"

Er sagt, Deutschland sei noch weit entfernt von der Ungleichheit, die Privatschulen in anderen Bildungssystemen wie den USA oder Großbritannien hervorgebracht hätten. "Es gibt einen leichten Aufwärtstrend, also mit der Zeit könnten Privatschulen auch hier zu mehr Ungleichheit führen. Aber bis jetzt, bleibt das größte Problem in Deutschland die frühe Unterscheidung in weiterführende Schulen", sagt Köppe.

(*Der Name wurde geändert)

Dieser Text wurde aus dem Englischen ins Deutsche adaptiert.