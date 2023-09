Prinzessin für einen Tag - Hochzeit in Marokko

Die Gästeliste muss lang sein, die Kleider prachtvoll, der Schmuck kostbar und das Essen erlesen.

Die Hochzeitsplanung in Marokko dauert Monate. So war es auch bei Yousra und Othman, die zwar in Frankreich leben, aber in der Heimatstadt der Braut, im marokkanischen Fès, heiraten. Negaffa Salwa wird von ihnen als Hochzeitsplanerin engagiert, aber natürlich wollen auch die Eltern mitreden, wenn es um den großen Tag ihrer Kinder geht. Und um das Ansehen in der Familie und im Freundeskreis. Gemeinsam wird ein Saal gesucht, werden die Souks durchforstet, wird Oud, Weihrauch und Moschus für den Henna-Abend gekauft.

Auch für Yousra und Othman gehört die Henna-Feier als Auftakt der Hochzeitsfeierlichkeiten zur Tradition, mit allem Tamtam: dem Einzug des Bräutigams und seiner Familie unter Fanfaren, der Zurschaustellung der Geschenke und dem Auftritt der Braut in verschiedenen Kleidern. Alle Blicke ruhen auf Yousra, wenn sie auf der Amaria-Sänfte durch den Saal getragen wird.

Höhepunkt des eigentlichen Hochzeitsabends ist der Auftritt der Braut im traditionellen Fassia-Gewand. Der schwere, üppige Brokat und die massive Krone sind für die zierliche Yousra eine große Herausforderung. Lächeln und sich die Anstrengung nicht anmerken lassen - Yousra weiß, dass sie ständig fotografiert wird und die vielen Fotos und Videos am Abend in den Social-Media-Kanälen gepostet werden. Die Märchenhochzeit soll für das Brautpaar und die Gäste unvergesslich sein, sie entscheidet aber auch über das Prestige der Familien.

