Pride-Paraden - die Welt feiert LGBTQ

LGBTQ - mehr als ein farbenfrohes Spektakel

Berührungen in São Paulo. In LGBTQ- Gemeinschaften finden Gleichgesinnte Schutz und Anerkennung. Die Pride-Paraden entstanden 1969 aus den "Stonewall-Unruhen" in der Christopher Street, New York City. Am 27. Juni wehrten sich Gäste des Stonewall-Inn, einem Treffpunkt für Homosexuelle, gegen Verhaftungen, Gewalt und Diskriminierung.