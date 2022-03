Premiere in Chile: Homosexuelle Paare heiraten

"Wir sind sehr stolz und fühlen uns privilegiert, hier zu sein zu dürfen", sagte Bräutigam Javier Silva dem Radiosender Cooperativa. "Das ist ein wichtiger Schritt für unser Land." Silva (39) hat seinen Freund Jaime Nazar (38) geheiratet. Die beiden Chilenen gaben sich auf einem Standesamt in Santiago de Chile das Ja-Wort. "Wir hätten nie gedacht, dass wir diesen Moment in Chile erleben würden", sagte Nazar. Die zwei schwulen Männer sind seit sieben Jahren ein Paar und haben zwei Kinder.

Eheleute Silva und Nazar: "Wichtiger Schritt für unser Land"

Drei Monate nach der Verabschiedung im Parlament war an diesem Donnerstag das Gesetz in Chile in Kraft getreten, das gleichgeschlechtliche Ehen zulässt und den Paaren auch Adoptionen erlaubt. Die beiden kleinen Kinder des Paares waren bei diesem historischen Ereignis dabei. "Jetzt können wir sagen, dass wir eine Familie sind", sagte Silva.

Tochter nicht mehr unehelich

Auch zwei Lesben waren in dem Vorort von Chiles Hauptstadt vor den Standesbeamten getreten: Consuelo Morales und Pabla Heuser, beide 38. Sie hätten sich vor allem wegen ihrer zweijährigen Tochter Josefa zur Heirat entschlossen, sagten die Frauen. "Heute hört Josefa auf, eine uneheliche Tochter zu sein", sagte Morales. Heuser, die das Kind auf die Welt gebracht hatte, also die biologische Mutter ist, war bisher der alleinige rechtliche Elternteil des Mädchens.

Frischvermählte Heuser und Morales: Heirat für die kleine Tochter

Insgesamt fanden zur Premiere drei gleichgeschlechtliche Hochzeiten in Chile statt. Zuvor konnten Homosexuelle in dem südamerikanischen Land lediglich eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen. In Lateinamerika sind gleichgeschlechtliche Ehen schon in Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, Uruguay und Teilen von Mexiko möglich.

