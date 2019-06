Preiskampf belastet Lufthansa

Der heftige Preiskampf im europäischen Luftverkehr durchkreuzt die Gewinnpläne der Lufthansa. Wegen der "aggressiven" Geschäftspolitik sogenannter Billigairlines werde der operative Gewinn des Konzerns in diesem Jahr wohl lediglich 2,0 bis 2,4 Milliarden Euro betragen, teilte das DAX-Unternehmen kurz vor dem Start in die neue Börsenwoche in Frankfurt am Main mit. Bisher war das Lufthansa-Management von 2,4 bis 3,0 Milliarden Euro ausgegangen.

Während das Geschäft auf der Langstrecke weiterhin gut laufe, dürfte die Billigtochter Eurowings wegen des harten Wettbewerbs 2019 die Gewinnschwelle verfehlen und operativ rote Zahlen schreiben, kündigte Lufthansa an. Konkurrenten seien bereit, erhebliche Verluste hinzunehmen, um ihre Marktanteile auszubauen, so der Konzern.

Eurowings-Check-in am Flughafen Köln-Bonn: Warnung vor roten Zahlen

Auch im Frachtgeschäft läuft es schlechter als gedacht: Die Sparte Lufthansa Cargo hat bereits drei ältere Frachtflugzeuge aus dem Flugplan genommen und rechnet in diesem Jahr nur noch mit einem stagnierenden Umsatz. Von den Erlösen dürften lediglich drei bis fünf Prozent als operativer Gewinn beim Konzern hängenbleiben, hieß es. Das wäre etwa halb so viel wie bislang angepeilt.

