Potsdam mit zwei Gesichtern, Bayern an der Spitze

Wo soll es eigentlich mit Turbine Potsdam hingehen? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Fest steht: Solange Kooperationsverein Hertha BSC so desinteressiert bleibt wie bisher, reicht es für große Sprünge nicht mehr. Folgerichtig hat Trainer Sofian Chahed es vermieden, ein Saisonziel auszugeben. Champions-League-Platz 3 ist gegen die Konkurrenz aus Hoffenheim und Frankfurt eher unrealistisch geworden. Von den Rängen 1 und 2, die Bayern und Wolfsburg fast schon traditionell unter sich ausmachen ganz zu schweigen.

Woran es fehlt, zeigten an diesem Wochenende die ersten 60 Minuten im Spiel gegen Bayer Leverkusen eindrucksvoll: Die Gäste spielten immer wieder effiziente Konter in die ein ums andere Mal offene und extrem fehleranfällige Turbine-Defensive. Potsdam hingegen agierte im Spielaufbau viel zu langsam, umständlich und durchschaubar agierte, Bis zur 70. Minute führte Leverkusen folgerichtig mit 2:0.

Doch dass sie an guten Tagen durchaus Anwärterinnen für die erweiterte Spitze sein können, zeigten die Potsdamerinnen in spektakulären Schlussminuten. Die Elf trat plötzlich auf wie ausgewechselt, agierte präzise und brandgefährlich und nahm Leverkusen nach allen Regeln der Kunst auseinander. Den 0:2-Rücktstand münzte das Chahed-Team noch in einen 4:2-Sieg um - ein Spiel der zwei Gesichter aus Potsdamer Sicht.

Jungnationalspielerin Selina Cerci sorgt bei Turbine Potsdam für Furore

In der Offensive besticht besonders Bundesliga-Toptorjägerin Selina Cerci, die gerade erstmals fürs deutsche Nationalteam nominiert wurde. Auch Eigengewächs Melissa Kössler, die schon als Sechsjährige zu Turbine kam und die durchsetzungsfähige Berlinerin Dina Orschmann gehören zu Turbines Spielerinnen, die den Unterschied machen können. Dem alten Rivalen aus Frankfurt bleibt Potsdam mit dem spektakulären Sieg mit einem Punkt Abstand jedenfalls dicht auf den Fersen. Ein größtenteils schwaches Spiel, aber eine starke Saison.

Bayern an der Spitze und in der Allianz Arena

Mit einem ungefährdeten 3:0 gegen den SC Freiburg hat der FC Bayern die Tabellenspitze übernommen. Doch das wieder einmal nur vorläufig, denn das Spiel des VfL Wolfsburg gegen den SC Sand musste aufgrund mehrere Corona-Fälle bei Sand verschoben werden. In der ersten Hälfte machten die Freiburgerinnen ihre Sache durchaus gut, öffneten den Bayern aber mit einem berechtigten Elfmeter, den Giulia Gwinn verwandelte, selbst die Tür. "Gegen Bayern kann man verlieren“, sagte Freiburgs Janina Minge nach der Partie. Zu eklatant war der Klassenunterschied, als dass die Niederlage die Freiburgerinnen wirklich hätte enttäuschen können - so weit ist es also auch in der Frauen-Bundesliga schon.

Bayerns Frauen hatte keine Mühen gegen Freiburg

Für die Münchnerinnen wiederum stehen die wahren Gradmesser erst im März an: In der Liga geht es dann gegen Hoffenheim und Frankfurt, im Viertelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Die Partie findet erstmals überhaupt für die Frauen in der großen Arena der Männer statt. Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn nannte es "großzügig" und sprach von einem "Meilenstein". Man hofft offenbar auf einen gut besuchten PR-Erfolg wie bei vorherigen sogenannten Highlight-Spielen in Spanien, England und Italien. Auch Wolfsburg wird in der Champions League gegen Arsenal im großen Stadion antreten.

Jena sendet Lebenszeichen

Ungekanntes Glück: Jena feierte gegen Bremen im 14. Saisonspiel den ersten Sieg

Der FC Carl Zeiss Jena möchte offenbar nicht sang- und klanglos in der Versenkung verschwinden. Nach zuletzt brutalen Klatschen gegen Potsdam (0:6), Essen (0:4) und Wolfsburg (0:5) holte Jena gegen die Tabellennachbarinnen aus Bremen endlich den ersten Saisonsieg. Nach dem 2:0-Erfolg beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer immer noch sechs Punkte. Doch der Kampf gegen den Abstieg ist für Jena zumindest etwas weniger aussichtslos geworden.

Der FC Barcelona deklassiert den Rest

Maß aller Dinge: Die Frauen des FC Barcelona dominieren die Liga in Spanien

Bis es in Spanien eine schlagkräftige Alternative zum FC Barcelona gibt, dürfte es noch ein paar Jahre dauern. Der lange chronische Frauenfußballverweigerer Real Madrid trägt bislang nur einen großen Namen und hat in der Liga gerade mal halb so viele Punkte wie die katalanischen Rivalinnen auf dem Konto. Mit unfassbaren 22 Zählern Vorsprung führt Barça die Liga an. Im Nachholspiel gegen den Zweitplatzierten Real Sociedad siegte das Team um Asisat Oshoala, Marta Torrejón, Alexia Putellas, Lieke Martens und Co. gerade mit sage und schreibe 9:1.