Jubiläum: 150 Jahre deutsche Postkarte

Genau 150 Jahre ist es her, dass der Oldenburger Drucker und Buchhändler August Schwartz am 16. Juli 1870 die erste Postkarte Deutschlands verschickte. Adressat dieses postalischen Grußes war ein Verwandter in Magdeburg, zu sehen war darauf das Bild eines Kanoniers auf dem Schlachtfeld - ein Vorbote des Deutsch-Französischen Krieges, der kurz darauf ausbrach.

Ganz gesichert ist es allerdings nicht, ob die Karte des August Schwartz wirklich die allererste in Deutschland war, räumte Veit Didczuneit, Sammlungsleiter des Berliner Museums für Kommunikation, gegenüber der Nachrichtenagentur KNA ein. "Die Karte hat lange keiner mehr gesehen, man müsste sie mal genauer untersuchen."

Klar ist jedoch: Die Postkarte hat eine beeindruckende Karriere hinter sich gelegt. Zu Beginn wurde das neue Medium allerdings kritisch beäugt. Befürchtet wurde unter anderem, dass "Diener Nachrichten an die Herrschaft lesen könnten" und überhaupt die Briefkultur schwer leiden würde, so Didczuneit.



Ein früher Verfechter des neuen Formats war Heinrich von Stephan, der Generalpostdirektor des Deutschen Reichs späterer Gründervater des Berliner Museums für Kommunikation. Er schlug bereits bei einer Postkonferenz im Jahre 1865 die Einführung eines offenen Postblatts vor; sein Vorschlag wurde damals allerdings als "unanständige Form der Mitteilung" verworfen. Die österreichisch-ungarische Postverwaltung griff die Idee aber wieder auf, führte vier Jahre später, am 1.Oktober 1869, die damals noch unbebilderte "Correspondenz-Karte" ein und markierte damit den Beginn des neuen Kommunikationsmediums.

Ansichtskarten lassen grüßen!

"1885 wurde dann die Bildpostkarte in Deutschland offiziell zugelassen, zuvor hatte die Post sie schon jahrelang geduldet", erklärt Didczuneit. Dann kam in den 1890er-Jahren die Chromolithografie dazu - ein neues Druckverfahren, das farbige Karten ermöglichte.

Alltagsgeschichte(n): 150 Jahre Postkarten-Kunst Erste offizielle Postkarte der Welt Der deutsche Postreformer Heinrich von Stephan schlug 1865 vor, den teuren Brief um eine preisgünstige Variante zu ergänzen: das Postblatt. Einseitig beschrieben, war es auch für den Briefträger zu lesen. Kritiker dieser "Correspondenz-Karte" sahen deshalb die Privatsphäre des Empfängers gefährdet. In den USA und Großbritannien gab es sie früh, in Österreich-Ungarn wurde sie erst 1869 eingeführt.

Alltagsgeschichte(n): 150 Jahre Postkarten-Kunst Die erste deutsche Postkarte Die Ansichtskarte zeigt oben links einen Kanonier auf dem Schlachtfeld. August Schwartz verschickte sie während der Mobilmachung für den Deutsch-Französischen Krieg an einen Verwandten in Magdeburg. Unten eine Art Gebrauchsanweisung mit dem Hinweis: "zur gefälligen Beachtung beim Gebrauch der Correspondenz-Karte".

Alltagsgeschichte(n): 150 Jahre Postkarten-Kunst Eine wahre Postkartenflut Trotz der Kritik wurden die neuen Postkarten weltweit begeistert angenommen. Am Tag ihrer offiziellen Vorstellung in der deutschen Reichshauptstadt Berlin, am 25. Juni 1870, wurden gleich mehr als 45.000 Exemplare verkauft. Es galt als modern, eine Correspondenz-Karte zu verschicken. Ab 1885 waren auch farbige Bilder darauf erlaubt. Um 1900 wurden fast eine Milliarde Postkarten verschickt.

Alltagsgeschichte(n): 150 Jahre Postkarten-Kunst Fotografien als Karte Diese historische Postkarte von 1905 zeigt die Fotografie eines Postboten, der Post aus einem Briefkasten holt. Davor sein Lieferfahrrad. Nicht nur kunstvolle Lithografien dienten als Vorlage für Postkarten, sondern auch frühe Fotografien. Solche Postkarten wurden auch in Alben gesammelt. Vor allem wenn der Postkartenschreiber in großer Verliebtheit an seine Angebetete schrieb.

Alltagsgeschichte(n): 150 Jahre Postkarten-Kunst Schnelle Lieferung Diese farbige Postkarte wurde 1899 aus dem ägyptischen Port Said verschickt. Schon eine Woche später - per Dampfschiff und Eisenbahn transportiert, kam sie an ihrem Zielort, der norddeutschen Stadt Schwerin, an. Die Bilder auf den Karten wurden so angeordnet, dass genug Platz für Grußbotschaften blieb. Ab 1905 wurde die Fläche in zwei Abschnitte geteilt: rechts immer die Adresse des Empfängers.

Alltagsgeschichte(n): 150 Jahre Postkarten-Kunst Schöne neue Welt Wir erinnern uns noch gut an die Milleniums-Hysterie bei der Jahrtausendwende im Jahr 2000. Bei der Jahrhundertwende 1900 wurde der Wechsel mit großem Optimismus und surreal-fröhlichen Motiven gefeiert. Im Hintergrund dieser historischen Postkarte sind eine Telegraphenlinie, ein Eisenbahnzug, ein Dampfschiff und rauchende Fabrikschlote zu sehen. Alles Vorboten einer neuen industriellen Zeit.

Alltagsgeschichte(n): 150 Jahre Postkarten-Kunst Militärische Grüße Das 20. Jahrhundert war allerdings nicht gerade eine Epoche des Friedens. Das Militär spielte in Deutschland früher eine große Rolle. 1898 war es ein Privileg, einer Militärparade unter Kaiser Wilhelm II. zuzuschauen. Das war ein Ereignis, wovon man stolz per Postkarte nach Hause berichten konnte. Der Verfasser dieser Zeilen erwähnte sogar, dass er seine Majestät persönlich getroffen habe.

Alltagsgeschichte(n): 150 Jahre Postkarten-Kunst Nachrichten aus der Armee Diese Ansichtskarte von 1906 zeigt die glücklichen Reaktionen deutscher Soldaten, die einen Feldpostbrief oder sogar ein Päckchen aus der Heimat bekommen hatten. Vorgedruckt konnte man schnell das Nötigste ankreuzen: Hunger, Durst, Geldbeutel. Was gebraucht wurde, bekam man mit etwas Glück per Post geschickt. Bereits im deutsch-französischen Krieg 1870/71 waren solche witzigen Postkarten beliebt.

Alltagsgeschichte(n): 150 Jahre Postkarten-Kunst Verkehrsunglück in Berlin So wie wir heutzutage Fotos und Nachrichten von wichtigen Ereignissen, die wir erlebt haben, über Social Media in die Welt senden, wurden früher Postkarten verschickt. Bei Unglücksfällen oder anderen dramatischen Geschehnissen wurden sofort Ansichtskarten davon gedruckt. Hier zeigt das Foto den Ort einer "furchtbaren Katastrophe auf der Hochbahn zu Berlin am 26. September 1908".

Alltagsgeschichte(n): 150 Jahre Postkarten-Kunst Erinnerung an einen Volkshelden Wilhelm Voigt war ein berühmter Berliner Betrüger. Verkleidet als preußischer Offizier überzeugte er als "Hauptmann von Köpenick" eine Gruppe von Soldaten, seinem Befehl zu folgen und die Stadtkasse von Köpenick zu rauben. Ein krimineller Akt, der mit vier Jahren Gefängnis bestraft wurde. Aber Kaiser Wilhelm II. konnte sich der Sympathie für den Betrüger nicht erwehren und begnadigte Voigt.

Alltagsgeschichte(n): 150 Jahre Postkarten-Kunst Anleihen an den Jugendstil Der österreichische Künstler Raphael Kirchner war berühmt für seine Jugendstilmotive, wie dieses aus dem Jahr 1904. Mit seinen Frauenfiguren, manchmal auch in erotischen Posen, wurde er zum einflussreichen Maler im Pin-Up-Genre. Während des Ersten Weltkriegs sammelten europäische und amerikanische Soldaten seine Postkarten. Im Zweiten Weltkrieg wurden Nachrichten vermehrt als Brief verschickt. Autorin/Autor: Elizabeth Grenier (hm)



Zwischen 1895 und 1914 erlebte die Ansichtspostkarte eine Blütezeit, und bescherte den Herstellern lukrative Gewinne. Allein im Ersten Weltkrieg wurden rund zehn Milliarden kostenfreie Feldpostkarten, darunter viele Ansichtskarten, verschickt.

Die Motive dienten laut Didczuneit anfangs vor allem der "Aneignung der Welt". So zeigten die bebilderten Postkarten der Jahrhundertwende beliebte Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele, überbrachten Urlaubsgrüße und Hochzeitsglückwünsche.

Postkarten: Analoge Kurznachrichten

In Großstädten wurde die Post mehrmals am Tag ausgeliefert, das heißt, die Grußkarte erreichte oft in wenigen Stunden den Empfänger. Günstig waren die Karten auch, das Porto kostete halb so viel wie beim Brief. Man konnte sogar Doppelkarten mit bereits vorbezahltem Antwortschreiben versenden. So avancierte die Postkarte schnell zum beliebten Format, um schnelle Grüße zu verschicken und Verabredungen zu treffen.

Um die Jahrhundertwende beförderte die Post noch wesentlich mehr Karten als heute: 1900 waren es rund eine Milliarde, 1982 noch 877 Millionen und 2018 kam man auf 155 Millionen, mit fallender Tendenz. Das dürfte in der aktuellen Urlaubssaison wohl so weitergehen - Stichwort Corona.