Polnisches Heringstatar auf Schwarzbrot

Rezept für zwei Personen:

Zutaten:

2 Heringfilets

2 Scheiben Schwarzbrot oder Pumpernickel

2 Esslöffel saure Gurken (gewürfelt)

2 Esslöffel Mayonnaise

2 Esslöffel Zwiebeln (gewürfelt)

1 kleines Bund Schnittlauch

1 kleines Bund Dill

Zitrone

Zutaten für die Marinade:

100 ml Essig, 1 EL Zwiebeln, Nelken, roter Pfeffer, Salz und Zucker

Zubereitung:

Die Heringfilets 12 Stunden in der Marinade ziehen lassen. Den Fisch anschließend gleichmäßig würfeln und mit den sauren Gurken und den Zwiebeln in eine Schüssel geben. Dill und Schnittlauch klein schneiden und zu der Mischung geben. Die Mayonnaise hinzugeben und alles durchrühren bis die Zutaten sich gleichmäßig miteinander verbinden. Anschließend mit einem Spritzer Zitrone abschmecken. Mit einer Parfait-Form das Schwarzbrot in runde Scheiben schneiden. Mit einem Löffel das Heringstartar in die Formen füllen, die Formen vorsichtig entfernen und das Gericht mit frischem Schnittlauch anrichten.

Guten Appetit!