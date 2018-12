Polarlichter locken Winterurlauber nordwärts

Sanft wehende Vorhänge, imposant aus dem Himmel fallende Wasserfälle, tanzende Spiralen - wenn Nordlichter die subarktischen Nächte illuminieren, vergisst der staunende Beobachter die Kälte. Die Lichterscheinungen in irrwitzigen Formen, die mal in gelblich-grünem Licht, mal in Pink- und Lilatönen, mitunter sogar in rot am Himmel wabern, ziehen jeden in den Bann, der sie zum ersten Mal sieht. Die Winternacht wirkt magisch.

Alles nur Physik

Zu den faszinierendsten Natur- und Wetterphänomenen zählen jene Leuchterscheinungen am Himmel, die besonders nördlich und südlich des 66. Breitengrades in den Polargebieten um den magnetischen Nord- und Südpol auftreten.

Polarlicht in Alaska

Seit rund 100 Jahren weiß die Wissenschaft, wie das Spektakel zu erklären ist. Und das lässt selbst Physik-Muffel neugierig werden: Wenn es auf der Sonne Eruptionen gibt, werden elektrisch geladene Partikel ausgestoßen und ins Weltall geschleudert. Als Sonnensturm treffen sie rund 70 Stunden später auf das Magnetfeld der Erde entlang der Pole - Nordlichter entstehen, die dann in sternklaren Nächten verlässlich in den Polarregionen zu sehen sind.

Polarlicht in Island

Wer hat das schönste Polarlicht?

Heute reisen Menschen eigens in den hohen Norden, um die sogenannte Aurora Borealis zu bestaunen, die sich in den letzten Jahren zunehmend zu einer Winterattraktion für Skandinavienurlauber entwickelt haben. Alta in der nordnorwegischen Provinz Finnmark gilt als Stadt der Nordlichter; nur an wenigen Orten der Welt soll man das Leuchten intensiver als hier erleben.

Tromsö bezeichnet sich sogar selbstbewusst als "Hauptstadt der Nordlichter". Hier ist fast schon eine Ausflugsindustrie rund um die Nordlichter entstanden - wohl auch, weil viele Fotos auf Facebook & Co gepostet werden und Lust darauf machen. Mehrere Dutzend Anbieter haben nächtliche Bustouren im Programm. Die Saison für Polarlichter dauert zwar von Ende September bis Ende März, aber in der dunklen Jahreszeit sind sie besonders gut zu sehen.

Naturerlebnis als Anreiz zum Reisen

Stefan Gössling, Professor für nachhaltigen Tourismus und nachhaltige Mobilität an der Universität Lund in Schweden, beobachtet zunehmendes Interesse an Touren zu den Nordlichtern. So würden Winterreisen mit der Chance, Nordlichter zu sehen, auch "sehr offensiv vermarktet", etwa von der norwegischen Postschifflinie. Nach seiner Ansicht reizen Menschen Phänomene, die eher selten sind. Die Aurora borealis sei so ein "besonders einzigartiges und sehr ästhetisches Naturschauspiel". Anderen Urlaubern gehe es um "die Schaffung von Sozialstatus durch den Konsum besonders exotischer Erlebnisse".

Polarlicht in Schweden

Gegen einen hippen Wochenendtripp mit dem Flieger in den hohen Norden spricht aber schlicht das Risiko, vor einer geschlossenen Wolkendecke zu stehen. Je länger der Aufenthalt, desto realistischer die Chance, tatsächlich etwas von dem Leuchten am Himmel mitzubekommen. Und dafür gibt es seit einigen Jahren sogar eigene Apps, die die Sonnenaktivitiäten beobachten und verlässlich die Wahrscheinlichkeit von Nordlichtern vorhersagen. Zum Beispiel bietet die Website "Auroras Now!" des Finnischen Meteorologischen Instituts nach Anmeldung kostenlose Benachrichtigungen via e-mail, die immer dann versendet werden, wenn die magnetischen Bedingungen am Himmel über Finnland besonders günstig für Nordlichter sind. Wer dann am richtigen Ort, abseits von Siedlungen, dick verpackt um Mitternacht in der eisigen Stille steht, der erlebt ein Leuchten, das er sein Leben lang nicht mehr vergessen wird.

is/ks (mit kna)

Auf der Jagd nach dem Polarlicht Himmlisches Naturspektakel Sieht das nicht zauberhaft aus? Gar himmlisch? Von den Polarlichtern gibt es gleich zwei Sorten: das Nordlicht, das auf der Nordhalbkugel vorkommt - wissenschaftlich heißt es "Aurora borealis" - und das Südlicht auf der Südhalbkugel - "Aurora australis".

Auf der Jagd nach dem Polarlicht Bunte Lichterkette Die Polarlichter treten in einem Gürtel rund um den magnetischen Pol auf - hier von der Internationalen Raumstation über Irland eingefangen. Mit dem hellen Schein kündigt sich die gerade aufgehende Sonne an. Das Nordlicht verläuft über Skandinavien, Island, Teile Grönlands, Kanada, Alaska und die Nordküste Sibiriens.

Auf der Jagd nach dem Polarlicht Aurora Australis Die Südlichter sind weniger bekannt - deswegen aber nicht weniger schön. In der Gegend um den Südpol befinden sich schlichtweg weniger bewohnte Gebiete als im Norden. Das macht Aussichtsplätze rar. Anders im All: Diesen Schnappschuss hat der Astronaut Tim Peake von der ISS gemacht.

Auf der Jagd nach dem Polarlicht Atomphysik am Himmel Die Polarlichter entstehen durch das Zusammenspiel des Erdmagnetfelds und der äußersten Schicht der Sonne, der Korona. Wenn Sonnenwindpartikel in die Erdatmosphäre wirbeln, blockt diese die Partikel ab. Ein paar dringen jedoch bei den Polarregionen durch und kollidieren mit Molekülen unserer Luft. Peng! Die freigesetzte Energie des Zusammenstoßes sieht dann so aus wie hier über Island.

Auf der Jagd nach dem Polarlicht Formen und Farben Polarlichter treten in vier verschiedenen Arten auf, abhängig von den Sonnenwinden: Corona, Vorhänge (hier im Bild), Bögen, Bänder. Und die Farben? Grünes Licht entsteht durch Sauerstoffatome, die in rund 100 Kilometer Höhe angeregt werden, rotes Licht durch Sauerstoffatome in 200 Kilometern Höhe. Violett bis blau entsteht durch angeregte Stickstoffatome.

Auf der Jagd nach dem Polarlicht Glück oder Zufall? Eine Polarlicht-Garantie gibt es leider nicht. Hier ist es wie mit den anderen Himmelsspektakeln, bei denen ebenfalls ein bisschen Glück und mehr noch die richtigen Wetterverhältnisse dazugehören - also ein möglichst klarer Himmel! Und: je dunkler die Nacht, desto größer die Chancen auf Nordlichtschönheiten.

Auf der Jagd nach dem Polarlicht Logenplatz Besonders gute Karten hat man unter dem sogenannten Polarlichtoval. Dieses erstreckt sich um den geomagnetischen Pol im Norden Grönlands. Über Nordskandinavien, Island, Grönland, dem nördlichen Nordamerika und Nordsibirien zeigen sich Nordlichter also das ganze Jahr. Statistisch gesehen kommt es jedoch um die Tag-Nacht-Gleiche am 23. September und 21. März am häufigsten zu Sichtungen.

Auf der Jagd nach dem Polarlicht Fotogenes Licht Aber: Sollten Sie nun extra nach Norwegen (Trøndelag und Tromsø sind ganz hoch im Kurs) reisen, seien Sie nicht enttäuscht, wenn das Nordlicht nicht so aussieht wie in unserer Galerie. Das Verrückte ist: Polarlicht-Aufnahmen sind meist farbintensiver als die Realität. Also, dringender Tipp: Kamera nicht vergessen und ein bisschen mit der Belichtungszeit experimentieren. Autorin/Autor: Hannah Fuchs