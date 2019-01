Podcast Medizin&Gesundheit: Nicht nur um der Schönheit willen: intakte, gesunde Zähne und üppiges Haar

Beim Zahnarztbesuch geht es nicht nur um mögliche Karies. Auch mit dem Zahnfleisch kann es Probleme geben, zum Beispiel wenn die Diagnose 'Parodontitis' lautet. Die Zahnfleischentzündung kann unangenehm werden. Forscher in Hamburg haben eine Methode entwickelt, die zunächst einmal etwas unappetitlich scheint: Da werden nämlich spezielle Bakterien in die Mundhöhle transplantiert. Sie sollen dem Patienten zu einer gesunden Mundflora verhelfen. (Autorin: Veronika Bräse)

Mit neuen Zähnen wieder lächeln können

Bei manchen Patienten, die in eine Zahnarztpraxis kommen, geht es nicht um die klassischen Zahnerkrankungen. Es geht darum, überhaupt Zähne zu haben. Dann nämlich, wenn jemand die eigenen beispielsweise bei einem Unfall verloren hat. Dann ist Zahnersatz nötig. Da stellt sich unter anderem die Frage, aus welchem Material die neuen Zähne sein sollen. Im Moment geht der Trend hin zu Keramik. In vielen Praxen ist es das Mittel der Wahl. (Autor: Johannes Lenz)

Auch Männer leiden für die Schönheit

Schön sein, attraktiv sein?. Das lässt sich machen – eine Schönheitsoperation macht das mögliche. Hängende Augenlider verschwinden genauso wie Falten. Während es früher vor allem Frauen waren, die sich für die Schönheit unters Messer gelegt haben, sind es heute zunehmend Männer, die sich aufpeppen lassen. Von vielen Stars und Sternchen wissen wir es, aber es sind auch einige Hollywoodgrößen dabei, bei denen wir vielleicht nicht erwartet hätten, dass da jemand nachgeholfen hat. (Autorin: Nicole Markwald)

Zur Haartransplantation nach Istanbul

Haartransplantationen sind vor allem die Domäne der Männer. Ab einem gewissen Alter kommen ein paar lichte Stellen am Kopf zum Vorschein, dann werden es immer mehr – und im schlimmsten Fall kommt irgendwann eine Glatze. Das wollen viele Männer nicht einfach so hinnehmen. Sie lassen sich Haare transplantieren. Und das ist nicht gerade billig und kann schon mal bis zu 10.000 Euro kosten – je nachdem wie viel Haar der Operateur verpflanzen muss und wo die OP stattfindet. So hat sich Istanbul mittlerweile zu einer Art Mekka für diejenigen entwickelt, die sich den Traum von dichtem, üppigem Haar erfüllen wollen.

(Autorin: Isabel Gotovac)