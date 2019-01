Podcast Medizin und Gesundheit: Die Sucht nach Essen, Alkohol und Kaffee

Über die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland ist übergewichtig, fast ein Viertel ist adipös, also krankhaft übergewichtig. Bei Kindern und Jugendlichen sind es rund 15 Prozent, die um einiges zu viel wiegen und sechs Prozent sind fettleibig. Die Diagnose kommt meist recht spät, genauso wie eine entsprechende Behandlung. Die sollte aber so früh wie möglich beginnen. Eine Studie in den USA ist nun zu dem Ergebnis gekommen, dass sich das Risiko für Adipositas über die Mundflora erkennen lässt. Ziel der Studie war es herauszufinden, welchen Einfluss die Mundflora der Mutter auf das Kind beziehungsweise auf die Entwicklung des Mikrobioms hat, also auf die Bakterien im Darm. (Autorin: Birgit Magiera)

Eine Kalorienbombe, die direkt auf die Hüfte geht

Die vergangenen Feiertage waren für viele gar nicht gut fürs Gewicht. Die meisten von uns haben wohl ziemlich geschlemmt und vielleicht auch einige Pfunde zugelegt. Schuld daran: die eine oder andere Kalorienbombe, die auf den Tisch gekommen ist. In Frankreich ist das traditionell ein Dessert mit Namen "Les Bùche". Seit Jahrhunderten schon ist diese süße Herrlichkeit krönender Abschluss eines jeden Weihnachtsessens. Bis all die Kalorien wieder abgebaut sind, dauert es wahrscheinlich eine Zeitlang. (Autor: Marcel Wagner)

Umdenken bei der Alkoholtherapie

An Feiertagen wird meistens nicht nur zu viel gegessen, sondern oft auch zu viel getrunken. Manche Menschen aber beschränken ihren Alkoholkonsum nicht auf Feiertage oder Feste. Sie kommen ohne Alkohol nicht mehr aus, sind abhängig davon, sie sind Alkoholiker. Wer vom Alkohol loskommen möchte, darf nichts mehr trinken, keinen Tropfen -absolute Abstinenz als oberstes Gebot. Aber es scheint nicht mehr die alleingültige Therapieform zu sein, und vielleicht sind ja mehr Alkoholiker bereit, eine Therapie zu machen, wenn die Regeln nicht ganz so streng sind. (Autorin Jeanne Turczynski)

Schweden ist Vizeweltmeister im Kaffeekonsum

Dass Kaffee süchtig machen kann, das wissen viele von uns. Deutschland ist allerdings nicht Rekordhalter beim Kaffeekonsum – es ist Finnland dicht gefolgt vom Nachbarn Schweden. Jeder Schwede trinkt etwa 160 bis 170 Liter Kaffee im Jahr – schwarz versteht sich – Milch verfälscht nach Ansicht der Kaffeepuristen den echten Geschmack. Und Schweden ohne Kaffee – undenkbar! (Autor: Carsten Schmiester)