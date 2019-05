Podcast Medizin & Gesundheit: Ein Dollar Brille für Südamerika

In vielen anderen Ländern aber sieht das anders aus. Rund 1,3 Milliarden Menschen weltweit haben Probleme mit den Augen – Oft wäre eine Brille die Lösung. Aber in vielen Regionen ist eine Brille viel zu teuer oder es gibt einfach keine. In Bolivien wissen sich die Leute mit der "Ein-Dollar-Brille" zu helfen. Es ist eine Art moderner Entwicklungshilfe, denn die Herstellung der Brillen schafft auch Arbeitsplätze. Angesiedelt ist das Projekt in Südamerika.

Autor: Moritz Pompl.