Plastikflut: Lösen Müllfänger das Problem?

"Die höchste Priorität zur Lösung ist die Vermeidung von Plastik", sagt Melanie Bergmann, Meeresbiologin am Alfred-Wegener-Institut. Parallel dazu könne man über begleitenden Maßnahmen wie die neuentwickelten Abfangvorrichtungen für Plastikmüll in Flüssen "nachdenken".

Die gemeinnützige niederländische Organisation "The Ocean Cleanup" hatte am Wochenende Abfangschiffe vorgestellt, die die Einleitung von Plastikmüll in die Weltmeere über Flüsse auf ein Minimum begrenzen sollen. Die ersten zwei Schiffe seien bereits in Indonesien und Malaysia im Einsatz, das dritte soll im Mekong-Delta in Vietnam, das vierte in der Dominikanischen Republik eingesetzt werden.

Die Pioniere verfolgen das Ziel, innerhalb der nächsten fünf Jahre an 1000 stark verschmutzten Flüssen der Welt diese Abfangvorrichtungen zu installieren und so die Plastikschwemme in die Weltmeere um rund 80 Prozent zu reduzieren.

Müllfänger lösen Grundprobleme nicht

Experten warnen vor Illusionen. Die Reduzierung von Plastikmüll mit technischen Hilfsmitteln in den Flüssen seien zwar hilfreich, die grundsätzlichen Probleme würden damit aber nicht gelöst. "Wir müssen Plastik vermeiden wo es nur geht. Plastik muss recycelt werden, und Plastik ist kein Wertstoff, den man rumliegen lässt. Aus diesem Grund brauchen wir Verbote von Einmalplastik und geschlossene Kreisläufe", sagt Nadja Ziebarth, Leiterin vom Meeresschutzbüro der Umweltorganisation BUND im Gespräch mit der DW.

Bergmann stimmt zu. Hilfreich wären Verbote in möglichst vielen Ländern, alternative Verpackungen, Pfandsysteme und das Recyling von sortenreinen Kunstoffen. "Freiwillige Selbstverpflichtungen funktionieren nicht", betont Bergmann. Politiker, die darauf setzten, "möchten eigentlich nichts ändern".

Mikroplastik: Wie groß ist die Gefahr? Klein wie Sand Mikroplastik sind kleine Kunsstoffteilchen. Sie sind kleiner als fünf Millimeter und werden Produkten zugesetzt. Auch entsteht Mikroplastik beim Zerfall von Plastikmüll, und durch Abrieb, beim Wäschewaschen und Autofahren.

Mikroplastik: Wie groß ist die Gefahr? Zahnpasta mit Mikoplastik Einigen Herstellern ist es egal, viele Menschen wissen es nicht: Die kleinen blauen Punkte sind winzige Plastikkügelchen. Sie scheuern beim Zähneputzen und sollen bei der Reinigung helfen. Später landen diese Kügelchen mit großer Wahrscheinlich im Meer. Kläranlagen können Mikroplastik meist nicht herausfiltern.

Mikroplastik: Wie groß ist die Gefahr? Kosmetika mit viel Kunststoff Plastikkügelchen in Peelings oder Duschgel, Mikroplastik als Trübungsmittel. Die Verbraucher werden von den Herstellern nicht richtig informiert, ob Plastik und synthetische Kunststoffe in ihren Kosmetika sind. Umweltschützer und auch Behörden fordern ein Verbot der kleinen Kunststoffe.

Mikroplastik: Wie groß ist die Gefahr? Aus Synthetikfasern wird Mikroplastik Weltweit wird das meiste Mikroplastik durch synthetische Textilien freigesetzt. Rund 60 Prozent der Kleider enthalten Kunstfasern, der Trend zur Nutzung des günstigen Garns geht steil nach oben. Beim Waschen einer Fliesjacke werden bis zu einer Millionen Fasern freigesetzt. In Europa landen laut einer EU-Studie so rund 30.000 Tonnen Synthetikfasern pro Jahr im Abwasser.

Mikroplastik: Wie groß ist die Gefahr? Kunststoff im Trinkwasser Mikroplastik verunreinigt nicht nur Flüsse und Weltmeere - Millionen Menschen nehmen täglich unsichtbare Kunststofffasern schon mit dem Leitungswasser auf. US-Forscher hatten über 150 Leitungswasserproben in Städten aus fünf Kontinenten untersucht und fanden in 83 Prozent der Proben mikroskopisch kleine Kunststofffasern.

Mikroplastik: Wie groß ist die Gefahr? Mikroplastik im Meer Aus dem Abrieb von Kunststoffen wird Mikroplastik. Ein Teil davon gelangt ins Meer. Die größten Mengen stammen von synthetischen Textilien, gefolgt von Autoreifen, Stadtstaub und Fahrbahnmarkierungen. Der Anteil von Mikroplastik aus Köperpflegeprodukten ist im Vergleich gering.

Mikroplastik: Wie groß ist die Gefahr? Tickende Zeitbombe Auch aus Plastikmüll wird Mikroplastik: Eine Tüte braucht bis zu 20 Jahre, eine Plastikflasche bis zu 450 Jahre. Jeder Erdbewohner "verbraucht" im Durchschnitt rund 60 KG Plastik pro Jahr, Nordamerikaner und Westeuropäer sogar über 100 Kg. Rund zwei Prozent der weltweit produzierten Kunststoffe landen im Meer.

Mikroplastik: Wie groß ist die Gefahr? Gefangen in Plastik Die Plastikflut trifft Tier und Mensch, wie genau, das wissen wir noch nicht. Die Forschung steckt noch in den Kinderschuhen. Klar ist allerdings, dass Plastik und Mikroplastik in allen Mägen landet. Tiere verhungern deshalb zum Teil. Nach bisherigem Wissensstand ist eine Gesundheitsgefährdung für den Menschen nicht bekannt.

Mikroplastik: Wie groß ist die Gefahr? Weniger Plastik? Plastik ist in der Herstellung günstig und im Alltag oft praktisch. Weltweit wird aber auch zunehmend darüber nachgedacht, was die Politik tun kann: Tüten, Einwegbecher und Mikroplastik in Kosmetika verbieten, eine Pflicht zum Recycling einführen oder eine Plastiksteuer? Am besten ist aber: Selbst freiwillig auf umweltfreundliche Alternativen zurückgreifen. Autorin/Autor: Gero Rueter



Derzeit seien zudem die verwendeten Kunstoffverpackungen ein großes Problem: "Durchsichtige Verpackungen können aus zwölf verschiedenen Kunststoffen bestehen. Solche Verpackungen sind für ein Recycling im Kreislauf unbrauchbar. Das können wir uns nicht mehr erlauben. Wir brauchen Kunststoffe, die wirklich recycelt werden können", sagt Melanie Bergmann.

Ein weiteres Problem seien dem Plastik zugefügten Zusatzstoffe wie Weichmacher, Pigmente oder Flammschutzmittel. Diese lösen sich zum Teil auf und gelangen in den menschlichen Körper. Ein Beispiel sei der Weichmacher Bisphenol A (BPA): "Wir haben BPA im menschlichen Blut festgestellt, und es wird vermutet, dass dies zu erhöhten Raten von Brustkrebs führt und die männliche Fruchtbarkeit beeinträchtigt", so Bergmann.

Aus Plastik wird Mikroplastik

Die von Ocean Cleanup entwickelten Müllfänger an den Flussmündungen könnten zwar einen großen Teil des Plastikmülls aus den stark belasten Flüssen entfernen. Das Problem von Mikroplastik im Meer könnte so aber nur zum Teil reduziert werden.

Ein großer Teil von Mikroplastik entsteht vor allem durch den Abrieb von Reifen und Straßen, bei der Abfallbeseitigung und durch die Wäsche von Textilien mit Kunststofffasern. Als Staub wird dieser Abrieb durch Wind weltweit verteilt. Ein Teil des Plastikstaubs landet in den Böden, ein größerer Teil direkt oder über Flüsse in den Weltmeeren.

Laut einer Studie von Fraunhofer Umsicht werden durch den Abrieb von Plastik in Deutschland pro Person rund 5,4 Kilogramm Mikroplastik im Jahr freigesetzt und entsprechend verteilt. Die Fraunhofer-Forscher empfehlen zum Schutz von Mensch und Umwelt, die Belastung drastisch zu reduzieren, um 96 Prozent in Deutschland auf jährlich 200 Gramm.

Schutz durch Drosselung der Plastikproduktion

Die Experten sind sich einig: Mit weniger Plastik ließe sich die Belastung für Umwelt und Mensch reduzieren, zugleich wäre es praktischer Gesundheitsschutz. "Die Entlastung der Meere durch Müllfänger in den Flüssen ist besser als nichts, aber auch nicht die Lösung", fasst Zielbarth zusammen. Die grundsätzlichen Probleme durch Verwendung von Plastik würden damit aber nicht gelöst. Helfen würde vor allem eine weltweit starke Drosselung der Plastikproduktion.