Picassos "Buste de Femme" unterm Hammer

Pablo Picasso - das Kunstgenie

"Les Démoiselles d'Avignon"

Picassos "Les Démoiselles d'Avignon" (Die jungen Damen von Avignon) gilt als bahnbrechendes Beispiel für den Kubismus. Es wurde 1907 fertiggestellt und sorgte wegen der außergewöhnlichen Darstellung der Frauenkörper und der verzerrten Perspektiven für Kontroversen. Wer sich selbst ein Bild machen will, kann das Gemälde im Museum of Modern Art in New York begutachten.