Petersberg - Der Berg der Geschichte

Lage, Lage, Lage

So ungewöhnlich wie die Konstellation mit dem Staat als Eigentümer und einer privaten Hotelkette als Betreiber ist auch, was hier in den vergangen Jahren so alles passiert ist. Ungewöhnlich, oder sagen wir besser außergewöhnlich, ist in jedem Fall die Lage auf einem der Berge des Siebengebirges bei Königswinter. An klaren Tagen kann man bis zum 33 Kilometer entfernten Kölner Dom sehen.