Der englische Regisseur Peter Greenaway war in den 1980er Jahren einer der herausragenden europäischen Filmemacher. Später etablierte er sich auch als Multimediakünstler.

Einst stand sein Name für kluges Autorenkino. Filme wie "Der Kontrakt des Zeichners" oder "Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber" machten ihn zu einem gefragen Regisseur auf Festivals und in den Programmkinos. In den 1990er Jahren wurden seine Filme immer intellektueller. Heute ist Greenaway vor allem als Multimediakünstler bekannt.