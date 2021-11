Mehr als 140 Schriftstellerverbände aus 101 Nationen haben sich in der Autorenvereinigung P.E.N. zusammengetan. Die Mitglieder setzen sich für die Freiheit der Kultur und des Wortes ein.

Der P.E.N.-Club wurde 1921 in London gegründet. Die Abkürzung steht für "Poets, Essayists, Novelists". Ursprünglich setzte er sich für Frieden und Völkerverständigung ein, zunehmend verlagerte sich der Schwerpunkt dann auf das Recht auf freie Meinungsäußerung. Jedes Jahr am 15. November erinnert P.E.N. International zum "Writers in Prison Day" an verfolgte Autoren und Journalisten weltweit.