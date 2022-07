Türkei: Selahattin Demirtaş

Der türkische Oppositionspolitiker Selahattin Demirtaş trat bei den Wahlen 2014 und 2018 gegen Präsident Erdoğan an. Seit November 2016 sitzt er wegen angeblicher "Terrorpropaganda" im Hochsicherheitsgefängnis. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verlangt seine Freilassung. Die Türkei, Mitglied im Europarat, reagiert nicht. In der Haft fing Demirtaş an zu schreiben.