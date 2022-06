Passagierzug in den USA entgleist

Im US-Bundesstaat Missouri sind mehrere Waggons eines Personenzugs mit gut 250 Menschen an Bord entgleist. An einem Bahnübergang nahe der Kleinstadt Mendon war der Zug gegen einen Kipplaster geprallt. "Es gibt zahlreiche Verletzte und wir können drei Todesfälle bestätigen - zwei im Zug und einen in dem Kipplaster", sagte ein Polizeisprecher. Mindestens 40 Passagiere wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

In sozialen Medien kursierten Fotos und Videos von umgekippten Waggons und von Menschen, die sich befreien konnten und auf den Seitenwänden saßen. Der Zug mit dem Namen "Southwest Chief" war unterwegs von Los Angeles nach Chicago.

Diese Achse lag nach dem Zusammenstoß auf der Strecke - mutmaßlich vom Kipplaster, der die Gleise befahren hatte

Erst am Sonntag war ein anderer Zug der Bahngesellschaft Amtrak im Bundesstaat Kalifornien an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Fahrzeug zusammengeprallt. Bei dem Unglück gab es drei Tote.

