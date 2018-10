"Pasch-Global": Wissensaustausch per Interview-Dating

Bloggerin Dahlia Rahaimy: "Ich schreibe, was gesagt werden muss"

In Saudi-Arabien hat das erste Kino seit 35 Jahren eröffnet. Die saudische Bloggerin Dahlia Rahaimy erzählt im DW-Gespräch, was für eine Bedeutung die vielen kleinen Veränderungen in ihrem Heimatland für sie haben. (18.04.2018)