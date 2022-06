Parlamentswahl in Frankreich: Macron-Lager steuert auf Mehrheit zu

Das Bündnis von Präsident Emmanuel Macron hat sich nach der ersten Runde der Parlamentswahl Hoffnungen auf eine Mehrheit in der Nationalversammlung machen. Hochrechnungen sahen das Lager des Präsidenten am Sonntagabend zwar mit 25,2 bis 25,6 Prozent etwa gleichauf mit dem Linksbündnis mit 25,2 bis 26,1 Prozent. Prognosen gehen bei der Sitzverteilung nach der zweiten Wahlrunde allerdings von einer eindeutigen Mehrheit für das Lager des liberalen Präsidenten aus.

Demnach könnte das Macron-Lager auf etwa 255 bis 310 der 577 Sitze in der Nationalversammlung kommen. Unklar ist, ob eine absolute Mehrheit mit mindestens 289 Sitzen erreicht wird. Das Ergebnis ist zwar ein Erfolg für das neue Linksbündnis aus Linken, Kommunisten, Grünen und Sozialisten, angeführt vom Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon. Die Prognosen schreiben dem Bündnis aber nur etwa 150 bis 210 der Sitze zu. Die Unterschiede zwischen prozentualem Stimmanteil und der Sitzverteilung erklären sich durch das komplizierte Wahlsystem.

Bei der ersten Wahlrunde in Frankreich ziehen diejenigen Kandidaten ins Parlament ein, die auf Anhieb mehr als 50 Prozent der Stimmen in ihrem Wahlkreis erhalten haben. Wo das nicht der Fall ist, müssen sich alle Kandidaten, die mehr als 12,5 Prozent der Stimmen bekommen haben, eine Woche später in den zweiten Wahlgang.

In der ersten Runde der Abstimmung waren mehr als 48 Millionen Französinnen und Franzosen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Zu vergeben waren 577 Sitze in der Nationalversammlung. Die Wahllokale waren allgemein bis 18 Uhr MESZ geöffnet, in Großstädten auch bis 20 Uhr MESZ. In den französischen Überseegebieten konnten die Bürger schon am Samstag ihre Stimme abgeben.

Enges Rennen in den Umfragen

Bei der Wahl hatte sich zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Regierungskoalition hinter Präsident Emmanuel Macron und dem neuen Linksbündnis Nupes abgezeichnet. Sollte das zentristische Bündnis Ensemble (Zusammen) des frisch wiedergewählten Präsidenten die absolute Mehrheit von 289 Sitzen in der Nationalversammlung verfehlen, wäre dies ein schwerer Rückschlag für den Präsidenten.

Erstmals seit 2002 käme es dann in Frankreich zur "Cohabitation", also der Teilung der Macht zwischen dem Präsidenten und der Parlamentsmehrheit. Dann würde es für Macron deutlich schwieriger, geplante Reformen durchzusetzen. Er müsste eine größere Allianz bilden, die seinen Handlungsspielraum einschränken würde. Ein Minderheitskabinett oder eine Koalitionsregierung gelten als unwahrscheinlich. In Frankreich wird der Präsident direkt vom Volk gewählt. Er ernennt den Ministerpräsidenten, der aber auf das Vertrauen des Parlaments angewiesen ist.

Während der Liberale Macron bei seiner Wiederwahl zum Präsidenten vor einigen Wochen noch die Konkurrenz der erstarkten Rechtsnationalen Marine Le Pen zu spüren bekam, stand der größte Rivale diesmal auf der linken Seite. Denn das neue linksgerichtete Nupes-Bündnis aus der Partei La France Insoumise, Sozialisten, Grünen und Kommunisten konnte auf deutlich mehr Sitze im Parlament hoffen als bisher. Umfragen sahen das Bündnis unter Führung Mélenchons zuletzt im Aufschwung.

Zersplittertes linkes Lager geeint

Dem linken Urgestein Mélenchon war der Coup gelungen, das zersplitterte linke Lager hinter sich zu vereinen und zum Angriff auf Macron überzugehen. Als gewiefter Redner und Stratege profilierte er sich in einem Wahlkampf, aus dem Macron sich bis kurz vor Schluss heraushielt. Der Präsident hatte sich vor allem auf die Bildung einer neuen Regierung konzentriert. Mélenchon hat sich jüngst bereits als Premierminister ins Gespräch gebracht.

Der Linkspopulist profitierte von der Verunsicherung vieler Bürger wegen der hohen Lebenshaltungskosten. Macron will unter anderem eine Rentenreform beschließen, um die Staatsfinanzen wieder in Ordnung zu bringen. Dagegen wollen linksgerichtete Parteien das Renteneintrittsalter senken und setzen sich für zusätzliche Ausgaben ein.

Bei der Wahlbeteiligung zeichnete sich ein Tiefstand ab. Wie das Innenministerium in Paris mitteilte, betrug die Beteiligung bis 17 Uhr MESZ 39,4 Prozent. Bei der vorangegangenen Parlamentswahl 2017 hatte sie zur gleichen Uhrzeit mit 40,7 Prozent minimal höher gelegen.

