Paris wirft Dortmund aus der Champions League

Die Szene ist symptomatisch: Julian Brandt, Jadon Sancho, Achraf Hakimi, Dan-Axel Zagadou und Emre Can spielen in der 79. Minute Powerplay rund um den Strafraum von Paris St. Germain. Der Ball geht quer statt steil, PSG steht tief und dicht gestaffelt. Dortmunds Spieler suchen eine Lücke im Abwehrbollwerk der Pariser, finden sie nicht und spielen wieder quer. Irgendwann vertändelt Hakimi den Spielgerät, weil Neymar aggressiv stört. Der Ball ist weg, Chance vertan. "Wir haben Mühe gehabt, die Lücken zu finden. Wir können das besser machen", stellte BVB-Trainer Lucien Favre nach der Partie fest.

Trotz eines 2:1-Hinspielsieges muss Borussia Dortmund die Segel streichen und fliegt aus der Champions League. Paris nutzte in der ersten Halbzeit zwei Abwehrfehler der Borussen eiskalt aus: Erst ließ Hakimi seinen Gegenspieler Neymar am Fünfmeterraum ungestört zum Flugkopfball hechten (28.) und kurz vor der Halbzeitpause hatte dann die gesamte BVB-Defensive einen kollektiven Aussetzer als Juan Bernat ungestört durch die Dortmunder Spielfeldhälfte tänzeln durfte und nach mehreren PSG-Stationen den Fuß zum 2:0 hinhielt (45.). "Auf diesem Niveau sind solche Fehler sehr, sehr teuer", meinte Favre.

Can verliert die Nerven

Die zweite Halbzeit brachte eine Steigerung der Dortmunder Mannschaft, die von Paris nun mehr Räume erhielt, sich aber immer wieder festrannte. Meist noch deutlich vor dem Torabschluss endeten die Angriffsbemühungen der Elf aus dem Ruhrgebiet. "Das lässt sich schwer fassen. Es war ein Spiel mit wenigen Torchancen, auf beiden Seiten. Wir haben es nicht geschafft, genug Druck auf das gegnerische Tor zu entwickeln", sagte Mats Hummels selbstkritisch.

In der Schlussphase lagen dann bei Can auch noch die Nerven blank. In einem Laufduell holte der deutsche Nationalspieler Olympiasieger Neymar von den Beinen. Im folgenden Wortgefecht schubste Can seinen brasilianischen Gegner mit beiden Händen zu Boden - eine Tätlichkeit, für die Schiedsrichter Anthony Taylor Rot zückte (90.). Der unwürdige Schlusspunkt des Dortmunder Champions-League-Abenteuers, das gemessen am Offensiv-Potential der Mannschaft deutlich zu früh endete. "Die Rote Karte gegen Can war viel zu hart. Neymar hat etwas übertrieben", sagte Favre.

"Wie bei einem Testspiel"

Keine Lust auf Abstand: Die Fans von PSG feierten ihr Team vor dem Stadion

Die Tatsache, dass die Partie ohne Zuschauer stattfinden musste, wollte Hummels nicht als Ausrede für die unglückliche Leistung seiner Mannschaft gelten lassen. Die Stille sei für beide Teams fremd gewesen. "Sehr merkwürdig, wie bei einem Testspiel", beschrieb der Weltmeister von 2014 die Stimmung auf dem Platz des Pariser Prinzenparks. Es war das erste Champions-League-Spiel mit deutscher Beteiligung, dass aufgrund der schnellen Ausbreitung des Coronavirus ohne Zuschauer ausgetragen wurde. Vor dem Stadion feierten viele PSG-Fans ihre Mannschaft und den Sieg, der Lärm von Feuerwerkskörpern drang mehrfach in die Arena.

Der Liveblog zum Nachlesen:

PARIS - DORTMUND 2:0

---------------------------------

ABPFIFF! BORUSSIA DORTMUND verliert trotz einer deutlichen Leistungssteigerung in der 2. Hälfte mit 0:2 und scheidet damit im Achtelfinale der Champions League aus.

90.+6 Minuten: Hummels trifft den Ball bei einem Flankenversuch nicht richtig, Marquinhos klärt.

90.+4 Minuten: GELBE KARTE für MBAPPE

90.+3 Minuten: WECHSEL bei PSG: KOUASSI kommt für PAREDES

90. Minute: Es gibt fünf Minuten Nachschlag, die Dortmund allerdings in Unterzahl bestreiten muss.

89. Minute: ROTE KARTE für CAN wegen des Schubsers gegen Neymar. GELBE KARTE für NEYMAR, MARQUINHOS und den bereits ausgewechselten DI MARIA auf der Bank.

88. Minute: Nach einem Foul von Can an Neymar kommt es zu einem Handgemenge zwischen den beiden Spielern und anschließend zur Rudelbildung mit diversen Beteiligten aus beiden Mannschaften. Insbesondere Dortmunds Zagadou fällt auf - und auch PSG-Coach Tuchel mischt mit.

87. Minute: WECHSEL bei DORTMUND: GÖTZE kommt für HAKIMI

86. Minute: Diesmal übernimmt Neymar den Freistoß - sein Direktversuch geht jedoch weit am Dortmunder Tor vorbei.

85. Minute: Jetzt könnte es nochmal gefährlich für Dortmund werden: Nach einem Foul von Zagadou an Sancho gibt es Freistoß für Paris etwa 25 Meter vor dem BVB-Tor.

83. Minute: Noch rennt Dortmund nicht planlos an - der BVB lässt sich weiter Zeit beim Spielaufbau, doch allzu viel davon hat sich nicht mehr.

81. Minute: Inzwischen stürmt nur noch Dortmund, PSG steht tief und lauert auf Konter.

79. Minute: WECHSEL bei PSG: KURZAWA kommt für DI MARIA

78. Minute: Ein Distanzschuss von Brandt wird geblockt und gerät damit zu einer gefährlichen Bogenlampe - die landet jedoch auf dem Tornetz.

77. Minute: Ein Fehler von Can beschert Paris eine Kontergelegenheit - Reyna stoppt Neymar mit fairen Mitteln und bügelt so den Fehler seines Teamkollegen aus.

76. Minute: Eine Viertelstunde bleibt Dortmund noch, um sich zumindest in die Verlängerung zu retten. Dazu würde ein Tor reichen.

73. Minute: Erster Torschuss von Brandt: Der Versuch des Nationalspielers aus rund 18 Meter schlägt knapp neben dem Tor ein.

71. Minute: WECHSEL bei DORTMUND: REYNA kommt für WITSEL

70. Minute: Neymar setzt Mbappe per Hacke ein - den Schuss des französischen Nationalspielers wird von Hakimi geblockt.

69. Minute: WECHSEL bei DORTMUND: BRANDT kommt für HAZARD.

68. Minute: GELBE KARTE für BERNAT - der Spanier grätscht Hakimi von vorne an der Seitenlinie um.

65. Minute: Neymar versucht den Ball auf Mbappe ins Zentrum zu chippen - Zagadou ist zur Stelle und fängt den Pass ab.

63. Minute: WECHSEL bei PSG: MBAPPE kommt für SARABIA

61. Minute: GELBE KARTE für HUMMELS - der BVB-Verteidiger stoppt einen PSG-Konter mit einem taktischen Foul gegen Cavani.

60. Minute: Nach einer Flanke von Hakimi von rechts setzt Can zum Fallrückzieher an - aber Kehrer hat aufgepasst und fängt die Hereingabe rechtzeitig ab.

54. Minute: Und der Freistoß aus 30 Metern wird gefährlich: Di Maria zirkelt den Ball über die Mauer in Richtung linkes Toreck. Keeper Bürki muss sich ganz lang machen und erwischt die Kugel noch mit den Fingern. Die folgende Ecke bringt nichts ein.

53. Minute: Can geht mit viel Einsatz in einen Zweikampf mit Paredes - und beschert damit PSG einen Freistoß gut 30 Meter vor dem Tor.

49. Minute: Sancho prallt nach einem Duell mit Di Maria unglücklich mit Kehrer zusammen und bleibt liegen. Doch nachdem PSG den Ball fair ins Seitenaus gespielt hat, geht es für den Engländer ohne Behandlung weiter.

48. Minute: Dortmund macht jetzt etwas mehr Druck - aber die Pässe bleiben ungenau: Eine Flanke von Hakimi wird abgefangen - immerhin springt eine Ecke heraus. Doch gefährlich wird es nach der nicht.

46. Minute: Weiter geht's. Der Ball rollt wieder im Prinzenpark. Beide Teams spielen unverändert weiter.

---------------------------------

Nach einer mutlosen ersten Hälfte mit vielen Unzulänglichkeiten und schwachem Zweikampfverhalten geht Dortmund mit einem 0:2-Rückstand in die Pause. Der BVB muss sich in den zweiten 45 Minuten mächtig steigern, wenn er das Ausscheiden heute Abend noch abwenden will.

HALBZEIT!

45. + 1. Minute: TOR von BERNAT. 2:0. Der Spanier schließt einen Angriff ab, den er selbst mit einer Balleroberung gegen Hazard einleitet. Über mehrere Stationen landet der Ball bei Sarabia, in dessen Schuss aus halblinker Position hält Bernat seine Fußspitze und verlängert den Ball ins lange Toreck.

45. Minute: Zwei Minuten kommen oben drauf.

43. Minute: Haaland trifft in einem Kopfballduell Marquinhos im Gesicht. Der Brasilianer geht zu Boden und muss kurz behandelt werden - und Haaland hat Glück, dass Schiedsrichter Taylor die Karten stecken lässt. Denn der Norweger ist ja schon Gelb-verwarnt.

41. Minute: Der nächste Versuch von Dortmund: Diesmal ist es Hazard, der aus halbrechter Position in Richtung PSG-Tor feuert - knapp am langen Pfosten vorbei.

38. Minute: Noch einmal Sancho: Der Engländer spielt lauf halblinks einen schönen Doppelpass mit Guerreiro und zieht dann aus spitzen Winkel ab. Navas klärt im Nachfassen.

36. Minute: Sancho versucht einen Freistoß aus knapp 25 Metern direkt zu verwandeln - der Versuch ist gut, aber nicht gut genug: Navas klärt im Nachfassen.

34. Minute: Zagadou wird in der eigenen Hälfte attackiert und verliert den Ball an Di Maria - Glück für Dortmund, dass Hummels die Situation noch ausbügeln kann.

30. Minute: Dortmund muss etwas mehr in die Offensive investieren. Die Borussen lassen sich viel zu sehr in die Defensive drängen.

28. Minute: TOR für Paris. 1:0 NEYMAR nickt eine Ecke von Di Maria von der rechten Seite aus kurzer Distanz ein. Hakimi hatte dem Brasilianer zu viel Raum gelassen.

Neymar bejubelt seinen Treffer zur 1:0-Führung für Paris St. Germain

25. Minute: Erste Chance für PSG - Cavani ist durch und zieht aus knapp 16 Metern ab. BVB-Keeper Bürki lenkt den Ball mit einem Reflex zur Ecke. Nach dieser, ausgeführt von Neymar, kommt Cavani erneut zum Abschluss - diesmal per Kopf: Aber der Ball geht am Tor vorbei.

22. Minute: Und der nächste gefährliche Vorstoß der Dortmunder: Bei einem Pass von links auf Haaland kann Kimpembe mit einem schönen Tackling gerade noch verhindern, dass der BVB-Stürmer alleine vor Keeper Navas steht.

18. Minute: Erster schöner Angriff des BVB - und gleich wird's gefährlich: Erst kommt Haaland bei einer scharfen Hereingabe von Hakimi einen Schritt zu spät. Dann bekommt Sancho noch den zweiten Ball: Doch seine Direktabnahme aus knapp 18 Metern verfehlt das Tor knapp.

16. Minute: GELBE KARTE für HAALAND - der Norweger kommt im Zweikampf mit Paredes zu spät und bringt den PSG-Spieler zu Fall.

Dortmund-Verteidiger Dan-Axel Zagadou im Zweikampf mit PSG-Stürmer Edinson Cavani (r.)

15. Minute: Neymar zieht von der Mittellinie in Richtung BVB-Strafraum, setzt sich gegen mehrere Borussen durch und versucht dann auf Di Maria durchzustecken - aber Guerreiro kann den Pass abfangen und Keeper Bürki die Situation endgültig klären.

13. Minute: Der BVB setzt in diesen ersten Minuten vor allem auf Sicherheit. Das Favre-Team steht kompakt und schaltet selbst bei Balleroberung im Mittelfeld nicht direkt auf Angriff um.

10. Minute: Dortmund tut sich schwer, kommt kaum über die Mittellinie. Allerdings lassen die Borussen in der Defensive auch kaum etwas zu.

8. Minute: Neymar liegt am Boden und krümmt sich. Vorangegangen war ein faires Tackling von Hummels gegen den PSG-Stürmer, der anschließend stolperte und auf die Schulter fiel. Deshalb muss er nun behandelt werden. Aber es geht weiter für Neymar.

7. Minute: Erstmals wird es etwas kritisch im Dortmunder Strafraum. Sarabia flankt von links ins Zentrum, aber Witsel ist vor Di Maria zur Stelle und entschärft die Situation.

5. Minute: Die UEFA ist eingeschritten - die Beschallung des Stadions mit Fangesängen wurde ausgeschaltet.

2. Minute: Obwohl die Ränge im Prinzenpark unbesetzt sind, sind Fangesänge zu hören: Sie kommen aus der Konserve und über die Stadionlautsprecher.

1. Minute: Anpfiff - rein geht's in Hälfte 1. Und Can lässt seinen Worten gleich Taten folgen: Nach einem Zweikampf mit Neymar krümmt sich der Brasilianer am Boden.

---------------------------------------------

20.59 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist Anthony Taylor aus England.

20.58 Uhr: Vor drei Wochen war von der Pariser 500-Millionen-Euro-Offensive herzlich wenig zu sehen. Can setzte im Duell mit Neymar früh ein Zeichen - und will wieder vorangehen: "Gegen solche Mannschaften muss man von Anfang an zeigen, dass man keine Angst hat", betonte er.

20.55 Uhr: Emre Can fordert einen Wechsel in der Eigenwahrnehmung. "Wir müssen es aus den Köpfen kriegen, dass man sagt: Im Achtelfinale ist für uns meistens Schluss", forderte der Nationalspieler im "kicker". "Wir müssen an uns glauben und als Einheit auftreten. So wie vor drei Wochen im Hinspiel."

20.50 Uhr: PSG hat wegen der leeren Tribünen zwar keinen Heimvorteil, das Geisterspiel muss aber nicht unbedingt ein Vorteil für Dortmund sein. BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl warnte die Spieler davor, sich von der gespenstischen Atmosphäre runterziehen zu lassen. "Das ist ganz komisch. Das fühlt sich manchmal an wie so ein Abschlusstraining", sagte der ehemalige Kapitän der Schwarz-Gelben. Welche Mannschaft sich besser auf die ungewohnte Situation einstellt, wer den inneren Schalter schneller umlegen kann, wird sich am Ende wohl durchsetzen.

20.45 Uhr: Doch das Team von Tuchel scheint gut gerüstet: Seit dem 1:2 in Dortmund hat PSG alle drei Spiele gewonnen und dabei insgesamt 13 Tore geschossen, zuletzt gab es ein starkes 5:1 im Pokal-Halbfinale bei Olympique Lyon. Tuchel fand das "außergewöhnlich. Wir haben in den vergangenen Wochen eine unglaubliche Mentalität gezeigt."

20.40 Uhr: Bei PSG wirken die Achtelfinal-Dramen der vergangenen Jahre noch nach. Insbesondere die Wunde des Vorjahres schmerzt noch immer: Das Aus gegen eine "Jugendgang" von Manchester United trotz eines 2:0-Auswärtssieges im Hinspiel war ein schwerer Schlag. Ebenso wie das Ausscheiden 2017: Damals fegte PSG den FC Barcelona mit 4:0 aus dem Prinzenpark - und verlor dann das Achtelfinal-Rückspiel 1:6.

20.35 Uhr: Für PSG-Coach Thomas Tuchel geht es heute Abend wohl um seine Zukunft in Paris. Ein Aus gegen seinen Ex-Klub Dortmund könnte für Tuchel wohl der Anfang vom Ende bedeuten. "Scheitert PSG am Mittwoch, war es das fast sicher zum Saisonende", schrieb die französische Sporttageszeitung "L'Equipe".

20.30 Uhr: Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sieht den BVB "psychologisch im Vorteil“. Der Druck liege maximal auf Paris. Tatsächlich sind die katarischen Investoren bei PSG mit Meisterschaft und Pokal nicht mehr zu besänftigen – sie wollen endlich auch internationale Erfolge sehen.

20.20 Uhr: BVB-Coach Lucien Favre beginnt mit Jungstar Jadon Sancho in der Startelf. Der Engländer, der zuletzt im Ligaspiel bei Borussia Mönchengladbach erst spät eingewechselt worden war, stürmt an der Seite von Erling Haaland und Thorgan Hazard. Julian Brandt sitzt zunächst auf der Bank: Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro - Sancho, Haaland, Hazard

20.15 Uhr: Die Aufstellungen sind raus: Bei Paris steht Weltmeister Kylian Mbappe nicht in der Startelf. Der Franzose war nach einem Verdachtsfall zwar negativ auf das Coronavirus getestet worden, leidet aber offenbar noch an einer Mandelentzündung. Mbappe sitzt aber auf der Bank, für ihn beginnt Pablo Sarabia: Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - Di Maria, Gueye, Paredes, Sarabia – Cavani, Neymar

Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Paris St. Germain und Borussia Dortmund findet vor leeren Rängen im Pariser Prinzenpark statt. Hier können Sie die Partie ab 20.45 Uhr MEZ live mitverfolgen. Der BVB geht mit einer 2:1-Führung aus dem Hinspiel in die Partie - in der PSG wegen der verwaisten Tribünen keinen richtigen Heimvorteil haben wird.